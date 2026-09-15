Presidente De La Espriella confirmó rescate de 8 personas secuestradas por ELN

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el rescate de ocho personas que habían sido secuestradas por el ELN en Convención, Norte de Santander.

“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander”, dijo De La Espriella.

El mandatario explicó que los hombres del Gaula llegaron a la zona y ejecutaron una acción rápida que permitió el rescate de las personas que se encontraban privadas de su lebertad.

“Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, agregó De La Espriella.



"Felicitaciones a nuestros soldados, policías y a todos los hombres de inteligencia que participaron en esta operación. Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia", concluyó en mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.