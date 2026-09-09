Una reparación es la causa de que 11 municipios de Boyacá estén sin gas, esto explica Ecopetrol

Mientras los habitantes de Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Miraflores, Zetaquira, Berbeo, Páez, San Eduardo y Campohermoso, en Boyacá, permanecen sin servicio de gas natural, Ecopetrol se pronunció sobre las condiciones que actualmente afectan el suministro. La empresa confirmó que adelanta una reparación en uno de los compresores del campo Cupiagua, en Casanare, que ocasionará una disminución temporal en las entregas de gas desde este activo.

La situación en Boyacá fue reportada por ENERCER, empresa encargada de prestar el servicio en los once municipios afectados. La compañía explicó que existe una restricción en el suministro de gas que afecta a su proveedor mayorista, PLEXA S.A.S. E.S.P., y que está relacionada con las condiciones de producción y entrega del energético.

Gas Foto: Blu Radio

Ecopetrol informó que adelanta una reparación en uno de los compresores asociados al manejo de gas ácido del campo Cupiagua, ubicado en Casanare. Según la compañía, estos trabajos tienen como propósito garantizar la estabilidad de la operación y mantener la calidad del gas natural que posteriormente es entregado al Sistema Nacional de Transporte.

La petrolera explicó que esta reparación generará, entre el 9 y el 17 de septiembre, una reducción en las entregas de gas provenientes de Cupiagua. Sin embargo, aclaró que los despachos de los campos Cusiana, Cupiagua y Floreña continúan por encima de las cantidades declaradas al Ministerio de Minas y Energía.



De acuerdo con Ecopetrol, la menor disponibilidad desde Cupiagua podría tener efectos principalmente sobre la demanda industrial y los contratos interrumpibles asociados a este campo. Por esta razón, la compañía señaló que analiza estos casos para establecer alternativas que permitan disminuir el impacto.

La empresa también aseguró que, en coordinación con los diferentes agentes del mercado, está tomando medidas para priorizar la atención de la demanda esencial y gestionar los volúmenes disponibles, de acuerdo con la regulación y las condiciones contractuales vigentes.

BLU Radio. Gas / FOTO: Suministrada

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Ecopetrol calificó lo ocurrido como una condición no prevista relacionada con la reparación de infraestructura de producción y señaló que continuará coordinando acciones con los actores de la cadena para contribuir a la confiabilidad y seguridad del abastecimiento de gas natural en el país.

Mientras avanzan estos trabajos, ENERCER mantiene la suspensión del servicio en los once municipios de Boyacá, por lo que el restablecimiento para los usuarios dependerá de la normalización de las condiciones de suministro y de las gestiones que adelanten los agentes de la cadena.