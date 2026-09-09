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Blu Radio  / Nación  / Once municipios de Boyacá permanecen sin gas natural por restricción en el suministro

Once municipios de Boyacá permanecen sin gas natural por restricción en el suministro

ENERCER atribuyó la situación a su proveedor mayorista, PLEXA, y una instrucción relacionada con Ecopetrol.

Gas
Gas / imagen de referencia.
Foto: Unsplash
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Los habitantes de once municipios de Boyacá permanecen sin servicio de gas natural desde las seis de la tarde del martes 8 de septiembre, debido a una suspensión en el suministro reportada por ENERCER, empresa encargada de prestar el servicio en estos municipios.

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La compañía señala como origen de la situación una restricción que afecta a su proveedor mayorista PLEXA S.A.S. E.S.P. y que estaría relacionada con una instrucción de Ecopetrol. La suspensión perjudica a los usuarios de Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Miraflores, Zetaquira, Berbeo, Páez, San Eduardo y Campohermoso, donde ENERCER presta el servicio de gas natural.

Gas
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Foto: referencia, ImageFX

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ENERCER asegura que el inconveniente está relacionado con PLEXA S.A.S. E.S.P., su proveedor mayorista, y señala que la situación se habría generado a partir de una instrucción de la Gerencia de Operaciones Comerciales de Ecopetrol, en medio de una afectación relacionada con la producción y disponibilidad del gas. Sin embargo, Ecopetrol mencionó que no tienen ningún problema operativo y se encuentran preparando un pronunciamiento oficial.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, actualmente existe una restricción técnica del 100 % en el suministro de gas, situación que impide garantizar el abastecimiento normal a los usuarios de estos municipios.

Gas natural
Gas natural
Foto: FXImage

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Mientras se busca una solución, ENERCER informó que adelanta gestiones para encontrar fuentes alternativas de suministro que permitan atender a los usuarios y avanzar en el restablecimiento del servicio en los municipios afectados.

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La empresa también pidió a los usuarios mantener cerradas las válvulas de los gasodomésticos mientras permanezca suspendido el suministro, como medida de seguridad. La duración de la interrupción dependerá de la solución que se encuentre frente a las restricciones que actualmente afectan el abastecimiento.

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