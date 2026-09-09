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Blu Radio  / Nación  / Por no entregar informe de gestión, Procuraduría formula cargos a exsubdirector de la UNGRD

Por no entregar informe de gestión, Procuraduría formula cargos a exsubdirector de la UNGRD

El organismo de control señaló que no encontró evidencia documental que evidenciara la entrega completa de dicho reporte, según lo informado por recursos humanos.

Procuraduría formula cargos a exsubdirector de la UNGRD. Imagen de referencia.
Procuraduría formula cargos a exsubdirector de la UNGRD. Imagen de referencia.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Óscar Bernardo Goyeneche Durán, quien se desempeñó como subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, entre 2022 y 2023.

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El exfuncionario de la entidad es investigado por el ente de control, presuntamente por omitir su deber de presentar el informe de gestión una vez se retiró del cargo.

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De acuerdo con la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, al parecer, el exsubdirector general Óscar Goyeneche Durán no habría cumplido con lo establecido en la Ley 951 de 2005, que obliga a los servidores públicos que se retiran a entregar a quien los sucede un acta de informe de gestión con los asuntos y recursos propios del cargo del que se aparta.

Ante todo el panorama, la Procuraduría señaló que, según información del grupo de talento humano de la entidad, no se encontró evidencia documental que permitiera certificar la entrega debida y completa de dicho informe.

De esta forma, el organismo de control calificó provisionalmente la posible conducta como una falta disciplinaria grave, cometida a título de culpa gravísima. Por el momento, se adelanta la investigación por parte de la Procuraduría.

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