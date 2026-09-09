Universidad de La Sabana ofrece asesoría jurídica gratis a víctimas del terremoto: así puede acceder

Las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán recibir orientación sobre seguros, contratos de arrendamiento, pensiones, asuntos laborales y créditos hipotecarios.

Las consecuencias del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto no solo han dejado afectaciones materiales y pérdidas humanas. Para muchas de las personas damnificadas, la emergencia también ha generado dudas relacionadas con seguros, viviendas, contratos, pensiones y otros asuntos de carácter legal.

Ante esta situación, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana habilitó jornadas especiales de asesoría jurídica gratuita para las víctimas del sismo.

Una toma aérea muestra el colapso de múltiples edificaciones e infraestructura en un sector urbano de Pereira catorce días después del sismo de magnitud 7,4. La emergencia registrada en el occidente de Colombia dejó pérdidas económicas preliminares estimadas en 9.570 millones de dólares, según los reportes oficiales de la presidencia. AFP

La iniciativa busca que las personas afectadas puedan conocer sus derechos y recibir orientación sobre los procedimientos que deben adelantar ante las entidades y autoridades correspondientes.



Ana María García Rubio, profesora de la Facultad y directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, explicó que la decisión responde a las necesidades que dejó la emergencia y a la posibilidad de aportar desde el conocimiento jurídico.

Uno de los principales asuntos que podrán abordar los damnificados es la reclamación de seguros. Esto incluye la orientación para activar pólizas de incendio y terremoto asociadas a créditos hipotecarios y conocer el procedimiento para solicitar las compensaciones económicas correspondientes.

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También se brindará asesoría en materia de contratos de arrendamiento. Por ejemplo, podrán consultar quienes perdieron completamente el inmueble que habitaban o quienes tuvieron una afectación parcial de la vivienda y necesitan negociar la terminación del contrato o una reducción del canon de arrendamiento.

Otro de los temas está relacionado con las pólizas de vida y las pensiones de sobrevivientes. Las personas que perdieron a su cónyuge o compañero permanente podrán recibir orientación sobre la identificación de beneficiarios y los trámites necesarios para solicitar las prestaciones económicas correspondientes.

Gobernación del Valle

El consultorio también podrá orientar sobre pensiones de invalidez, asuntos laborales, créditos hipotecarios y otras situaciones relacionadas con afectaciones patrimoniales, seguros contratados o pérdida de capacidad laboral como consecuencia del terremoto.

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Desde la Universidad de La Sabana aclararon que se trata de un servicio gratuito de orientación y asesoría jurídica. El objetivo es ayudar a las víctimas a identificar las alternativas disponibles y ejercer sus derechos ante las entidades competentes, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la legislación.

Debido a que la sede del Consultorio Jurídico está ubicada en el centro de Chía, Cundinamarca, y las principales zonas afectadas por el terremoto se encuentran lejos, la atención dirigida específicamente a las víctimas se realizará de manera virtual.

Los interesados pueden solicitar orientación a través del correo electrónico consultorio.juridico@unisabana.edu.co o mediante el formulario de procedimiento de atención disponible en la página web del Consultorio Jurídico.

Las personas que tengan la posibilidad de desplazarse también pueden acudir a las instalaciones ubicadas en la carrera 9 # 9-92, en Chía, o comunicarse al teléfono (601) 861 55 55, extensiones 24103 y 24311.

Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

El horario habitual de atención es los lunes de 2:00 a 5:00 de la tarde y de martes a jueves de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Además, fueron programadas tres jornadas especiales para atender los casos relacionados con el terremoto: 9, 23 y 30 de septiembre de 2026.

Las consultas serán atendidas por estudiantes de octavo y noveno semestre del programa de Derecho de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales, quienes estarán acompañados y supervisados por docentes especialistas.