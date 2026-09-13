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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a la cárcel a 10 personas señaladas de cometer homicidios en Apartadó, Antioquia

Enviaron a la cárcel a 10 personas señaladas de cometer homicidios en Apartadó, Antioquia

Durante capturas se hallaron drogas, un arma traumática y hasta machetes.

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

La violencia asociada a las pandillas urbanas de Apartadó ya está bajo la lupa de las autoridades judiciales, tras una investigación que permitió identificar a una estructura señalada de participar en homicidios y otros hechos violentos en distintos sectores de ese municipio de Urabá.

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En las últimas horas la Fiscalía judicializó a diez presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Ninjas’, entre ellos un adolescente de 17 años, luego de varios meses de seguimiento a sus actividades.

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De acuerdo con el expediente, el grupo tendría presencia principalmente en los barrios El Obrero, Villa Hored y 20 de Enero. La investigación de las autoridades apunta a Antonio José Arrieta Atilano, conocido como ‘Antonio’ o ‘Toño’, como el supuesto cabecilla de la organización.

Los elementos recopilados permitirían relacionar a los investigados con cuatro hechos violentos ocurridos entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Entre ellos figura el asesinato de un hombre de 20 años, quien fue atacado por cinco jóvenes y murió después de ser trasladado a un centro asistencial.

Durante los operativos de captura a los procesados también les fueron encontrados elementos como un arma traumática, cinco celulares, cinco machetes, 265 gramos de marihuana y cinco placas de motocicleta, los cuales son investigados para determinar su utilización en la comisión de delitos.

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A los procesados se les atribuyeron, según el grado de participación de cada uno, delitos como concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todos bajo circunstancias de agravación. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

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