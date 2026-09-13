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Científicos antioqueños diseñaron una alternativa sencilla para neutralizar medicamentos vencidos

La iniciativa de las universidades de Medellín busca frenar la contaminación de ríos y quebradas por culpa de remedios tirados al desagüe.

Medicamentos Fotografía de referencia
Imagen generada por IA.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Investigadores de la Universidad de Medellín, la Corporación Universitaria Remington y la Universidad de Antioquia desarrollaron una metodología para que los ciudadanos puedan neutralizar medicamentos vencidos desde sus hogares antes de desecharlos, con el fin de evitar la contaminación de las fuentes hídricas.

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El procedimiento se basa en una técnica de oxidación avanzada conocida como fotoFenton, que utiliza elementos de fácil acceso: los medicamentos vencidos se depositan en una botella plástica, se les añade sulfato ferroso y agua oxigenada, y posteriormente se expone la mezcla a la luz solar durante un tiempo determinado.

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Foto: Acemi.

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Durante las pruebas de laboratorio, Nancy Yamile Acelas, docente que lidera el proyecto afirmó que la investigación registró porcentajes de eliminación superiores al 80 % y hasta del 99 % en compuestos específicos como acetaminofén, ibuprofeno, losartán, amoxicilina y ciprofloxacina.

"Entonces, lo que nosotros quisimos buscar a través de ese proyecto fue, pues, un método fácil, y que las personas también lo pudieran hacer en la casa para degradar esos medicamentos vencidos en unas especies o en otras sustancias que pudieran eliminarse a través de del agua", aseguró Acelas.

El estudio comprobó que el tratamiento no solo degrada los principios activos de analgésicos, antihipertensivos y antibióticos, sino que también anula la actividad antimicrobiana y reduce de forma importante la toxicidad de los residuos para los organismos vivos.

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