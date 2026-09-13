Cirujanos plásticos alertan por procedimientos en centros no autorizados; piden regular la actividad

Desde un evento académico en Medellín, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva alertó sobre los riesgos de realizar procedimientos estéticos en centros no autorizados o por personas que no cuentan con la formación y competencias necesarias.

La advertencia se da mientras se siguen registrando casos como el de Bogotá, donde recientemente fueron capturadas dos personas que presuntamente se hacían pasar por médicos y ofrecían procedimientos estéticos, afectando a más de 200 personas.

Para regular esta actividad, el gremio que reúne a 1.100 profesionales de esa material (100 de ellos en Antioquia) impulsa un proyecto de ley que ya fue radicado en el Congreso de la República y que busca, según Damaris Romero, presidenta de la sociedad, establecer que estas intervenciones deben ser realizadas por profesionales con formación formal y competencias específicas, además de garantizar que los pacientes sean atendidos en instituciones debidamente habilitadas por las autoridades de salud.

"Yo siento que están faltando regulación y que la gente denuncie, hay que denunciar. Es que, si usted ve un lugar que no está habilitado por el ente territorial y están desarrollando procedimientos de cirugía plástica estética o procedimientos médicos, debe ser denunciado", manifestó la presidenta.



El proyecto también plantea fortalecer el consentimiento informado, para que los pacientes conozcan antes de una cirugía los riesgos y posibles complicaciones, y propone crear un registro único nacional de complicaciones que permita identificar estos eventos y adoptar medidas para reducirlos. La propuesta contempla, además, sanciones para quienes ejerzan ilegalmente la especialidad.

Según Romero, uno de los procedimientos que más preocupa al gremio es la liposucción, debido a que cuando es realizada por personas sin las competencias requeridas puede desencadenar en complicaciones graves o ser mortales.

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"Los procedimientos de liposucción, porque es el procedimiento que, de pronto, se presta a que personas que no tienen la competencia lo estén realizando y que está llevando a eventos catastróficos como la muerte. También es muy importante mencionar aquí la aplicación de sustancias que no son aptas para aplicar en el ser humano, como son los biopolímeros", indicó Romero.

La presidenta de la sociedad recomendó a los pacientes verificar en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) que el profesional esté registrado como cirujano plástico y confirmar que la institución donde se realizará el procedimiento esté debidamente habilitada.

A propósito, el más reciente informe de la Seccional de Salud de Antioquia señala que de 70 centros estéticos inspeccionados este año, el 64,5 % correspondía a instituciones que no contaban con inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), 17 fueron cerrados, e incluso se advirtió que algunos de estos establecimientos objeto de inspección, ya no se encontraban prestando sus servicios en los puntos físicos identificados, sino en viviendas, lo que sigue despertando preocupación del gremio médico.