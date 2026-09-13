Autoridades ambientales impusieron medidas preventivas a empresa incendiada en Rionegro

La revisión de las condiciones ambientales en el predio donde opera la Fundación Botellas de Amor, en zona rural del municipio Rionegro, llevó a las autoridades ambientales a imponer medidas preventivas para evitar emergencias como el incendio del pasado 4 de septiembre que afectó cerca del 70% de sus instalaciones afectadas.

Durante una visita de control, profesionales de Cornare encontraron residuos almacenados a cielo abierto que no corresponden al plástico reciclado que constituye la actividad de la fundación.

Entre los materiales identificados había latas, pinturas, filtros de aire y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, elementos que requieren tratamientos específicos y cuyo almacenamiento inadecuado, según Javier Valencia, director de la entidad, puede aumentar los impactos ambientales y el riesgo ante una situación similar.

Rionegro, Antioquia. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Por estos hallazgos, la autoridad ambiental impuso una medida preventiva en flagrancia y ordenó suspender la acumulación y disposición de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables dentro del predio.



"Hay una mala disposición del material. Entonces, impone esa medida preventiva de suspensión, teniendo en cuenta también que se afectó el recurso bosque con algunos individuos arbóreos, y la calidad del aire, además, se vio afectada en el momento en que se presentaron estos episodios", aseguró Valencia.

Tras la medida de Cornare, la fundación deberá separar los materiales distintos al plástico y garantizar que cada uno sea entregado para su manejo y disposición final conforme a las condiciones establecidas.

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Según estimaciones de la propia fundación, en el lugar había unas 7.000 toneladas de residuos en el momento del incendio, aunque aún no se ha determinado con exactitud la cantidad que fue afectada por las llamas.