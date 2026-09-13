En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Ataque en Palmira
Puente de la 100
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades ambientales impusieron medidas preventivas a empresa incendiada en Rionegro

Autoridades ambientales impusieron medidas preventivas a empresa incendiada en Rionegro

Tras una visita al lugar encontraron latas, pinturas, filtros de aire y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Incendio de Rionegro, Antioquia
Alcaldía de Rionegro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

La revisión de las condiciones ambientales en el predio donde opera la Fundación Botellas de Amor, en zona rural del municipio Rionegro, llevó a las autoridades ambientales a imponer medidas preventivas para evitar emergencias como el incendio del pasado 4 de septiembre que afectó cerca del 70% de sus instalaciones afectadas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Durante una visita de control, profesionales de Cornare encontraron residuos almacenados a cielo abierto que no corresponden al plástico reciclado que constituye la actividad de la fundación.

Últimas noticias

Fotografía de referencia de cirugía estética.
Antioquia

Cirujanos plásticos alertan por procedimientos en centros no autorizados; piden regular la actividad

En Medellín se correrá por primera vez un circuito mundial de ciclismo.jpg
Antioquia

En Medellín se correrá por primera vez un circuito mundial de ciclismo, ¿cuándo será?

Entre los materiales identificados había latas, pinturas, filtros de aire y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, elementos que requieren tratamientos específicos y cuyo almacenamiento inadecuado, según Javier Valencia, director de la entidad, puede aumentar los impactos ambientales y el riesgo ante una situación similar.

rionegro antioquia.jpg
Rionegro, Antioquia.
Foto: Alcaldía de Rionegro.

Por estos hallazgos, la autoridad ambiental impuso una medida preventiva en flagrancia y ordenó suspender la acumulación y disposición de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables dentro del predio.

"Hay una mala disposición del material. Entonces, impone esa medida preventiva de suspensión, teniendo en cuenta también que se afectó el recurso bosque con algunos individuos arbóreos, y la calidad del aire, además, se vio afectada en el momento en que se presentaron estos episodios", aseguró Valencia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras la medida de Cornare, la fundación deberá separar los materiales distintos al plástico y garantizar que cada uno sea entregado para su manejo y disposición final conforme a las condiciones establecidas.

Publicidad

Según estimaciones de la propia fundación, en el lugar había unas 7.000 toneladas de residuos en el momento del incendio, aunque aún no se ha determinado con exactitud la cantidad que fue afectada por las llamas.

Relacionados

Antioquia

Rionegro

Incendio

Publicidad

Publicidad

Publicidad