En Medellín se correrá por primera vez un circuito mundial de ciclismo, ¿cuándo será?

Recientemente se anunció que Medellín será, por primera vez, sede del UCI Gran Fondo World Series, uno de los circuitos internacionales de ciclismo aficionado de la Unión Ciclística Internacional.

La jornada principal se cumplirá el domingo 29 de noviembre, con la participación estimada de unos 2.500 ciclistas: alrededor de 2.000 nacionales y 500 provenientes del exterior. Según la Alcaldía de Medellín, se espera la llegada de deportistas y acompañantes de cerca de 20 países.

Uno de los principales atractivos de la competencia será que servirá como clasificatorio oficial para representar a Colombia en el Súper Campeonato Mundial de Ciclismo de Francia 2027, lo que permitirá a los participantes buscar un cupo para esta cita internacional.

Sobre el recorrido que tendrá el tramo más importante y es el Gran Fondo, esto explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



"El Gran Fondo vamos a hacer lo que se llama la vuelta al marrano, yendo a Don Matías, a San Pedro, sube todo este tema de la Loma de Matasanos, y luego llega usted hasta Don Matías y vuelve hasta Medellín. Esos son 138 kilómetros", aseguró el mandatario.

Además del impacto deportivo, la Administración Distrital proyecta una importante derrama económica con alrededor de 4 millones de dólares de ganancias durante tres días, principalmente por el movimiento asociado al turismo, la hotelería y la gastronomía.

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La programación comenzará el 27 y 28 de noviembre en Plaza Mayor, donde se desarrollará una feria comercial y se entregarán los kits oficiales a los corredores. El domingo 29 se realizarán dos recorridos: uno principal de 120 kilómetros y otro de 80 kilómetros.