Federico Gutiérrez cuestionó coimas cobradas por Miguel Quintero: “Bandidos, sinvergüenzas"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la imputación de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y de Sebastián Ortega, hijo de un reconocido político paisa, tras la audiencia en el que se le responsabilizó directamente dentro de una investigación por presunta corrupción relacionada con contratos del Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí.

Gutiérrez aseguró que la imputación confirma las denuncias sobre un supuesto entramado de corrupción que habría afectado a Medellín y a varias entidades públicas. Según reveló la Fiscalía durante la audiencia, el hermano del exalcalde Daniel Quintero habría cobrado inicialmente el 20 % de algunos contratos y posteriormente habría reducido ese porcentaje al 15 %, pero además presuntamente este hecho se relaciona con otra investigación de la empresa Ecopetrol.

Audiencia contra Miguel Quintero. Foto: suministrada.

"Oiga, y cobraba el 20 %, y que después les hizo dizque un descuentico del 15 %. Bandido, sinvergüenzas. Daniel Quintero está imputado y está en etapa de juicio por corrupción, y ayer imputaron a uno de sus socios, que es Sebastián Ortega, que ese hilo y esa pitica hay que irla jalando, y van a ver cómo va a ir llegando hasta el escándalo también de Ecopetrol", mencionó el mandatario.

La audiencia continuará el próximo lunes, cuando la Fiscalía solicitaría una medida de aseguramiento contra Miguel Quintero. El mandatario manifestó que espera que la justicia avance y que los responsables respondan por los hechos investigados, agregando que con las nuevas imputaciones, serían 57 las personas vinculadas a la anterior administración de la ciudad.



Añadió que ya existen capturas, procesos de extinción de dominio y cuatro principios de oportunidad concedidos a testigos que estarían colaborando con la Fiscalía, a la par que reiteró que entregó al FBI información relacionada con el supuesto traslado de recursos hacia Panamá y Estados Unidos.