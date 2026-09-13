Alias 'Leíto', vinculado a asesinato de 13 policías en Amalfi, habría muerto instalando campo minado

En las últimas horas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta X que alias ’Leíto’, uno de los supuestos responsables de asesinar a 13 policías en el municipio de Amalfi, habría fallecido mientras instalaba un campo minado.

Según el mandatario este hombre, también conocido como alias 'Eléctrico', se encontraba con un grupo de delincuentes haciendo la instalación de diversos artefactos explosivos en zona rural del Nordeste antioqueño cuando ocurrió el accidente.

Minas antipersona. AFP.

Al parecer, producto de la misma explosión en la que habría muerto alias 'Leíto' otros seis disidentes de alias 'Calarcá' resultaron heridos sin que hasta ahora las autoridades no conozcan mayores detalles sobre su estado de salud.

Hay que recordar que por alias 'Leíto' se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con su captura tras el ataque al helicóptero Black Hawk, propiedad de Estados Unidos, en donde fallecieron los 13 uniformados.



Rendón también aseguró en sus redes sociales que este hombre de las disidencias de alias 'Calarcá' tenía orden de captura por concierto para delinquir agravado; porte ilegal de armas de fuego; utilización ilegal de uniformes e insignias; y empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal.

Por ahora la labor de las autoridades departamentales se centra en consolidar las cifras que dejó el accidente y cuál es el estado de las personas heridas en lo que el gobernador de Antioquia calificó como, “algún sosiego y justicia para las familias de los 13 policías asesinados por 'Calarcá'”.