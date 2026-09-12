Buscan a joven que desapareció en La Ceja, Antioquia: salió en moto y no llegó a su casa

La familia de Diego Andrés Gallego Flórez, en coordinación con la Alcaldía de La Ceja y las autoridades, adelanta la búsqueda y hace un llamado a la comunidad para obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

De acuerdo con sus familiares, el joven salió con dirección a su vivienda a bordo de una motocicleta Apache, de color gris con detalles negros y placas VXQ 52G. Sin embargo, nunca llegó a su destino y desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, Diego Andrés vestía el uniforme de la empresa C.A. Visión Technology SAS, compuesto por camiseta azul, pantalón gris, chaqueta azul, botas negras y un bolso en tonos grises.

El secretario de Gobierno de La Ceja, Geovany Henao, explicó que las autoridades han logrado establecer algunos registros relacionados con el recorrido de la motocicleta.



“La última información que tenemos registrada por las autoridades es que la motocicleta en la que desapareció el joven tiene un registro donde se observa que sale del municipio de La Ceja hacia Rionegro”, aseguró Henao.

La última vez que fue visto Diego Andrés Gallego Flórez. Foto: Captura de video

El funcionario señaló además que la administración municipal ha venido acompañando a la familia de Diego Andrés durante el proceso de búsqueda y pidió a la comunidad mantenerse alerta ante cualquier información que pueda contribuir a localizarlo.

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Henao hizo un llamado a los habitantes de La Ceja y municipios cercanos para que, en caso de observar la motocicleta con las características descritas o contar con algún dato que pueda ser útil para la investigación, lo comuniquen de inmediato a las autoridades.

Los familiares de Diego Andrés también solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que lo haya visto, tenga información sobre su paradero o identifique la motocicleta puede comunicarse a los números 322 667 0166 y 313 626 0361.

También se solicita reportar cualquier información a la Policía Nacional a través de sus canales oficiales.