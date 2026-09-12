Comenzó en Medellín la Fiesta del Libro y la Cultura: 10 días de programación y lectura

La cita literaria, que irá hasta el 20 de septiembre de 2026 bajo el lema "Travesías de la lectura", es organizada por la Alcaldía de Medellín junto a 269 instituciones y empresas aliadas.

En esta ocasión, la programación ofrece una cifra monumental: 3.600 actividades gratuitas, de las cuales 2.500 corresponden a talleres de la franja infantil y juvenil Jardín Lectura Viva, operada con el apoyo de 72 entidades.

Fiesta del Libro en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Los números del encuentro reflejan su magnitud: se esperan cerca de 500.000 asistentes y 100.000 estudiantes, acompañados por más de 100 invitados internacionales, 162 expositores entre editoriales independientes, universitarias y librerías, y un escaparate de 366 novedades literarias y lanzamientos.

Además, el evento cuenta con la participación especial de Corea del Sur como país invitado de honor, con una agenda de 38 actividades, y tiene a Don Quijote de la Mancha como el gran personaje invitado de esta edición.



De acuerdo con Verónica Suárez, secretaria de Cultura de Medellín, este despliegue cultural sirve además como la plataforma ideal para reiterar los preparativos de Medellín de cara a su nombramiento oficial como Capital Mundial del Libro 2027, un hito internacional que revela el impacto de las políticas de lectura en el territorio.

"Que Medellín haya sido elegida por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 2027 es un reconocimiento que nos llena de orgullo, pero también representa una gran oportunidad para seguir construyendo ciudad alrededor de los libros, las lecturas y las historias", señaló la funcionaria.

Fiesta del Libro y la Cultura / Foto: Blu Radio Juan Alcaraz

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Dentro de los momentos más esperados de la fiesta se encuentra el lanzamiento del tradicional Cuentico Amarillo, que en su número 19 trae la historia «El Quijote de barriada». Escrita por el reconocido autor Gilmer Mesa e ilustrada por Laura Ospina, esta adaptación literaria traslada al emblemático caballero hidalgo directo a las calles y esquinas del barrio Aranjuez.

Con un tiraje de 40.000 ejemplares gratuitos que se entregarán a los asistentes durante el evento, la organización busca dinamizar la lectura entre los asistentes y rendir un homenaje a la narrativa.