Emiliano, el niño paisa de 8 años que busca fondos para que atiendan su parálisis cerebral en México

Emiliano Chavarría Cruz sobrevivió a un nacimiento extremo y ahora pasa sus días con su familia en una vivienda del municipio de Itagüí. Nació a las 25 semanas de gestación junto a su hermano gemelo. Según relató su madre a BLU Radio, Laura Cruz, ambos contrajeron una bacteria durante su hospitalización, en un episodio que la familia relaciona con una presunta negligencia. Seis días después, su hermano murió y Emiliano sufrió una lesión neurológica grado 1.

El niño permaneció 110 días hospitalizado, tiempo durante el cual recibió múltiples diagnósticos, hasta que finalmente pudo regresar a casa cuando tenía casi cuatro meses de vida. A los 14 meses fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil.

Desde entonces, su familia ha buscado alternativas para mejorar su calidad de vida. Según su madre, Emiliano ha recibido durante estos años tratamiento de neurorehabilitación a través de Sura, su EPS, aunque el proceso habría sido interrumpido en diferentes momentos por trámites administrativos. Hace aproximadamente dos meses llegó a una nueva IPS, donde, asegura, está recibiendo una atención que consideran más adecuada.

Hoy, Emiliano no camina ni habla, pero su familia destaca que es un niño activo, inteligente y con diferentes habilidades. Laura explica que uno de los principales objetivos es que pueda desarrollar mayor independencia, incluso lograr ponerse de pie, caminar o encontrar formas de comunicación no verbal.



"Mi mayor preocupación con 2 años es el tema de de que no pueda caminar. Obviamente, esto no es un tratamiento que digan, es que son tratamientos milagros, no, pero si hablamos de que puede llegar a caminar con este tratamiento, sí nos dan la esperanza de que él pueda caminar. Y esto, claramente, la calidad de vida aumentaría. Gracias a Dios, pues, tiene terapias y todo lo demás, pero a este momento no hemos logrado que él se ponga de pie", aseguró la madre del menor.

Ante las dificultades de su proceso de rehabilitación, la familia conoció diferentes alternativas experimentales. Finalmente, puso su atención en un tratamiento de neurocitólisis que se realiza en México y que, según la información recibida por la familia, requiere 28 días y tendría un costo de 35.000 dólares.

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"Este momento, en la cuenta de Emiliano, hay 42.000.000 de pesos que hemos recogido. Todas las personas que, a veces, uno dice que lo mínimo, pero es que de lo mínimo hacemos cosas gigantes y, realmente, de granito en granito hemos llegado hasta donde hemos llegado, y buscamos, pues, como tocar esos corazones y que nos puedan ayudar a lograrlo para poder viajar", manifestó Laura.

La familia asegura que, tras enviar la historia clínica, Emiliano fue considerado apto para el protocolo. Su expectativa es que el tratamiento contribuya a generar nuevas conexiones neuronales y, junto con la rehabilitación, mejorar su calidad de vida.

Para reunir los recursos, han realizado rifas, venta de agendas, recolección de tapas y otras actividades. Hasta ahora, aseguran haber reunido cerca de 42 millones de pesos, pero seguirán esperando donaciones a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 27960099261 a nombre e Emiliano Chavarría Cruz.

