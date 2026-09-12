Más de 20 personas salieron desplazadas de Remedios, Antioquia, por asesinato de líder social

Una compleja situación de orden público atraviesa el municipio de Remedios en el departamento de Antioquia, luego de que al menos 11 familias salieran desplazadas desde la vereda Río Bagre por un homicidio y diversas amenazas de grupos armados.

La información que confirman las autoridades departamentales es que desde zona rural del Nordeste antioqueño salieron 21 personas de 11 familias con rumbo al casco urbano del municipio de Segovia, en esta misma subregión.

Aunque el censo podría aumentar en las próximas horas como indicaron desde Remedios, lo que se ha sabido hasta el momento es que el motivo del desplazamiento fue el asesinato de William de Jesús Giraldo, un líder social y comerciante de la zona.

Asimismo, Corpades denunció a través de sus redes sociales que en el sitio desde donde se desplazaron las familias se habría instalado un retén ilegal hace unos días, situación que sumada al homicidio ocasionó que el temor y la zozobra se apoderará de la comunidad.



La corporación envió un mensaje contundente y pidió, “al Estado, organismos humanitarios y comunidad internacional acciones urgentes para proteger a la población civil rural y prevenir nuevos desplazamientos”.

Por ahora se espera que las personas desplazadas lleguen hasta Segovia en donde las autoridades recibirán más información que les permita conocer quién está detrás de estos hechos, aunque la primera hipótesis arroja que sería el Clan del Golfo.