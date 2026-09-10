Acordó coimas: Fiscalía imputa a Miguel Quintero y lo acusa de liderar red de corrupción en el AMVA

En medio del cuarto intento y una diligencia que duró más de dos horas, la Fiscalía logró imputar cargos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Durante la diligencia la fiscal 40 Seccional se refirió al procesado como el presunto articulador y direccionador de seis contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por más de 17.600 millones de pesos.

Según la fiscal del caso, Magda Ramírez, pese a no pertenecer a ninguna de las instituciones vinculadas, Quintero habría conformado “una estructura funcional” al interior del Área Metropolitana para lograr la firma de dichos contratos.

Esto, a través no sólo de indicar nombramientos en cargos directivos de la entidad, sino también a través de reuniones en las que se habrían acordado coimas.



"Promovió e impulsó la conformación de una estructura funcional al interior de la entidad pública, con el fin de que este coordinara decisiones relativas a la planta de personal y promoviera la designación de funcionarios que garantizaran la ejecución del plan previamente ideado por usted", indicó la fiscal Ramírez,

Uno de los encuentros clave ocurrió, según el ente acusador, en junio de 2020 en la que además participaron Álvaro Villada, entonces subdirector de Gestión Administrativa y Financiera, y el excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, donde se habría pactado la reducción de dichas coimas del 20% al 15% del total de los contratos.

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"Previo a la adjudicación de los contratos y actuando a través de Álvaro Alonso Villada García y Vanessa Álvarez Restrepo en el mes de junio del año 2020 concertó una cuota ilícita con Misael Alberto Cadavid equivalente al 15% del valor total de los contratos con el fin de que el Área Metropolitana le adjudicaran los seis contratos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí", añadió la delegada de la entidad acusadora.

También dentro de su exposición, la Fiscalía reveló la forma en cómo se cobraban y repartían esa coimas una vez los dineros de los contratos eran desembolsados a los bomberos de Itagüí, proceso en los que incluso están involucrados conductores de las entidades.

"El monto equivalente al 15% se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas, en gran porcentaje por un valor de 50 millones de pesos de pesos, a nombre de varias personas. Esta persona cobraba los cheques en efectivo, el dinero así obtenido era entregado al tesorero del cuerpo de bomberos y quien, posteriormente, entregaba el dinero directamente a Álvaro Alonso Villada o a su conductor", detalló la fiscal.

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Tras la lectura de la imputación contra Quintero, Álvaro Villada, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián Ortega, ahora sigue en una nueva sesión las observaciones de las partes a la intervención del ente acusador, la cual fue programada por el Juzgado 27 Penal Municipal para el próximo lunes 14 de septiembre a las 3:30 de la tarde.