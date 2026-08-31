Hermano de Daniel Quintero será imputado por la Fiscalía: alcalde de Medellín entregó pruebas al FBI

¿La tercera es la vencida? Mientras el alcalde Federico Gutiérrez entregó información de la presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero al FBI, esta tarde está programada la imputación de cargos para Miguel Quintero por presunta corrupción en contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Tras una solicitud inicial de aplazamiento por parte de su defensa y, posteriormente otra de uno de los procesados, este 31 de agosto está programada nuevamente la audiencia de imputación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por parte de la Fiscalía contra Miguel Quintero, hermano del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y quien está vinculado al escándalo de corrupción en el Área Metropolitana.

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Además de Quintero, en la diligencia están vinculados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la misma entidad; y Sebastián de Jesús Ortega Urán, relacionado con el entorno político investigado en medio de seis contratos de la entidad entre 2020 y 2021 con los Bomberos de Itagüí, los cuales suman más de 18.000 millones de pesos.



Si bien no hacía parte de ninguna de las entidades, el hermano de la exalcalde de la capital antioqueña ya ha sido mencionado por la Fiscalía en el proceso, que tiene un condenado, como pieza clave en el direccionamiento de dichos contratos.

La imputación también se conoce pocos días después de que en la misma investigación Juan Alberto Cardona, excontador y extesorero de los Bomberos de Itagüí, condenado a 19 meses de prisión tras un preacuerdo con la justicia, pidiera perdón.

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El procesado aceptó su responsabilidad en la elaboración y utilización de 15 documentos falsos utilizados para respaldar el desembolso de recursos públicos en esos contratos con cuentas de cobro y otros soportes que aparentaban acreditar servicios de transporte que no se habrían prestado; algunos documentos contenían firmas falsificadas y otros correspondían a fechas en las que las personas que supuestamente habían realizado los servicios estaban fuera del país.

A la par, el alcalde Federico Gutiérrez que viajó a Estados Unidos y llegó hasta la sede del FBI en Miami, con el propósito de entregar a autoridades de ese país información y material probatorio relacionado con presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero.

#Video El alcalde @FicoGutierrez reveló que estuvo en las oficinas del FBI en #Miami y entregó nombres de personas y empresas que presuntamente habrían servido como testaferros para sacar la plata que se habrían robado en #Medellín en la alcaldía de @QuinteroCalle. #MañanasBlu pic.twitter.com/vJiCoA529n — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 31, 2026

“En los próximos días tendré una reunión de alto nivel de nuevo en los Estados Unidos con el FBI para entregar información adicional de la GDO, grupo delincuencial organizado Los Hermanitos Q, complementaria a la que ya entregamos e información que venimos recibiendo. Recuerden, dineros de la corrupción de Medellín que habrían salido desde Colombia hacia Panamá y de Panamá directo hacia Miami”, relató

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El mandatario ya habría entregado un dossier a organismos como el FBI y HSI, con énfasis en la hipótesis de que parte de los recursos públicos presuntamente desviados habrían terminado en Miami mediante empresas y personas que actuarían como testaferros.

El exalcalde Quintero Calle respondió por medio de su cuenta en X y calificó el viaje como "una payasada":