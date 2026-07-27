FBI investigará si dineros de presunta corrupción en alcaldía de Daniel Quintero terminaron en Miami

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, propone a la justicia crear un macro caso para investigar la sofisticada red de corrupción que presuntamente ocurrió en la ciudad durante la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, que él tituló “GDO hermanitos Q”, para direccionar contratos por más de $1 billón.

“En los próximos días tendré una reunión de alto nivel de nuevo en los Estados Unidos con el FBI para entregar información adicional de la GDO, Grupo Delincuencial Organizado de los Hermanitos Q, complementaria a la que ya entregamos e información que venimos recibiendo. Recuerden, dineros de la corrupción de Medellín que habrían salido de Colombia hacia Panamá, y de Panamá directo hacia Miami”, señaló el alcalde Gutiérrez.

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El alcalde Gutiérrez hizo un repaso de los desfalcos, en lo que habla de 666 hallazgos, y en el que resaltó el caso de Afinia, la filial de EPM para suministro de energía en la Costa Caribe.



#Video El alcalde de #Medellín @FicoGutierrez aseguró que se trata de una red de corrupción que él tituló “GDO hermanitos Q”, que involucra a @QuinteroCalle y su hermano Miguel, quienes se habría apropiado de más de $1 billón de pesos, en 666 hallazgos denunciados. #MañanasBlu pic.twitter.com/DRMZTBBSvs — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 27, 2026

Insistió que esta compañía la vendieron en US8 millones, y a donde llegó Javier Lastra con gerente general con la intermediación de Emilio Tapia, quien habría dado la instrucción al gerente de EPM de entonces, Jorge Carrillo para realizar ese nombramiento.

Asimismo, el alcalde mencionó los 55 imputados que han dejado las investigaciones en este entramado de corrupción de los cuales ocho trabajan en el actual gobierno con Daniel Quintero, en la Superintendencia de Salud.

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El burgomaestre de la capital de Antioquia indicó, además que, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, se pueda encontrar los recursos que se habrían apropiado y que a través de testaferros terminaron en Miami.

“Fue una sofisticada red de corrupción que salpicó absolutamente todas las dependencias. No solo rasparon la olla, se la robaron y para que entender la gravedad de lo que fue esto, si juntamos las condenas que tendrían los miembros de esta GDO, dan más de 750 años de cárcel. Y ojo con esto, hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de $1 billón”, señaló el alcalde de Medellín.

Finalmente, Federico Gutiérrez reiteró que testigos clave en los casos de corrupción del Área Metropolitana están siendo amenazados, por lo que está pidiendo a la Policía Nacional protección para protegerlos, ya que sus testimonios están destapando todo el entramado de corrupción.

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Según el alcalde Federico Gutiérrez, los procesos adelantados por la Fiscalía y demás autoridades, han recaudado más de 13.000 elementos probatorios, actualmente se tiene 157 testigos y 97 peritos, además de resultados judiciales que incluyen 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos.