Posibles bloqueos de ilegales ponen en riesgo generación de energía en cinco centrales: EPM

Ante posibles acciones de bloqueo por parte de actores en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia durante los próximos días, y que podrían afectar la operación de cinco importantes centrales hidroeléctricas que operan en el departamento, EPM alerta que estos actos pondrían en riesgo la generación de energía para el país.

EPM ha recibido señales, a través de diferentes fuentes, sobre posibles acciones de bloqueo por parte de actores en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia durante los próximos días. Estas acciones podrían afectar la operación de centrales hidroeléctricas como Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras.

Las cinco centrales hidroeléctricas representan el 16 % de la demanda energética nacional, y de presentarse los bloqueos, advierte EPM que podría poner en riesgo la energía del país.

#Dato Bloqueos de ilegales en el norte y Nordeste de Antioquia, podrían afectar la operación de cinco centrales hidroeléctricas, por lo que se pondría en riesgo la generación de energía para el país, alerta @EPMestamosahi. #VocesySonidos pic.twitter.com/HwwLga2HSz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 9, 2026

“En esta zona tenemos entonces más de 1600 MW de capacidad de generación hidroeléctrica que es infraestructura crítica para el país y es una zona que enfrenta unos desafíos importantes. Tenemos unos temas asociados a minería ilegal, a una serie de presiones que enfrentan nuestras operaciones en esta zona”, afirmó Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM.



EPM advirtió, además, que la presencia de actividades de minería no autorizada en predios de EPM y en las áreas de influencia de las centrales de generación ubicadas en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia representan un riesgo para la operación segura y continua de estas instalaciones.

Así lo explicó el vocero de EPM: “Queremos hacer una invitación a todos los actores de este territorio de que entendamos que esta es una infraestructura crítica para el país. Ahorita nos estamos acercando a la fase más crítica de lo que sería el fenómeno del niño y toda la energía del país tiene que estar disponible y en óptimas condiciones para poder entregarle esos kilovatios que requieren los colombianos para tener calidad de vida”, dijo.

El conglomerado de servicios públicos reiteró que las actividades mineras no autorizadas en este territorio han generado alteraciones hidráulicas en el cauce del río Porce y riesgos para infraestructura crítica, como vías de acceso, presas, casas de máquinas, túneles de conducción de agua y estaciones de medición de niveles, entre otras instalaciones.