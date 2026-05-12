Estamos experimentando sobrecarga en los circuitos: Afinia advierte aumento en demanda de energía

Las altas temperaturas que azotan por estos días el Caribe colombiano también causan estragos en el consumo de energía que, de acuerdo con la empresa Afinia, alcanza valores muy por encima de lo habitual, con un aumento del 9 % entre febrero y abril de este año.

Las alertas de la filial de Empresas Públicas de Medellín están en “rojo”, especialmente en los departamentos de Bolívar, Cesar y Córdoba, donde en abril ya se registró la demanda más alta en lo corrido de este 2026.

Y, aunque esto en términos prácticos afecta directamente el bolsillo de los usuarios, Afinia advierte que para ellos también representa un riesgo, pues se generan fallas en la operación por las sobrecargas en los circuitos de energía.

“El incremento ha sido exponencial, muy importante y está exigiendo al límite la red de energía eléctrica. En Afinia estamos registrando permanentes sobrecargas en los diferentes circuitos y transformadores de potencia en las subestaciones y en el sistema de distribución local. Esto ocasiona que, por los sistemas de protección que tiene la red eléctrica, se generen cortes, que por supuesto no queremos, pero que son un mecanismo de protección que tiene la red eléctrica para evitar daños”, explicó Ricardo Arango, gerente de Afinia.



Asimismo, el gerente de la comercializadora de energía hizo un llamado a los usuarios a hacer un uso racional de la energía por estos días de intenso calor y ante las altas probabilidades de que el Fenómeno de El Niño impacte al país entre los meses de junio y julio.

“Si todos colaboramos podremos garantizar un servicio estable y de buena calidad para los usuarios. Desde nuestras casas podemos colaborar: los aires acondicionados, que son los más demandados en este momento, deben estar a temperaturas de 23 a 24 grados, no a 16 o 17 grados; si tengo el aire acondicionado no requiero abanico, puedo abrir ventanas; no planchemos, no utilicemos electrodomésticos en horas pico”, agregó Arango.



Persistirán los días calurosos

Por su parte, la Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y el Servicio Meteorológico Marino Nacional, informó que las altas temperaturas que se experimentan en el Caribe por estos días están asociadas a una fase persistente de tiempo seco, marcada por una disminución del vapor de agua en la atmósfera y la presencia de una masa de aire cálida que actúa como un “tapón térmico”, inhibiendo el desarrollo de la nubosidad.

La autoridad marítima además precisó que se prevé un incremento significativo en la sensación térmica durante los próximos días, especialmente en zonas costeras y urbanas del litoral Caribe.



Sensación térmica estimada por zonas del Caribe colombiano