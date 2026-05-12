Reducen jornadas escolares en colegios del Atlántico por ola de calor

A esta hora, Barranquilla registra una temperatura de 32 grados Celsius, mientras que la sensación térmica alcanza los 39 grados. Sin embargo, se espera que la temperatura máxima continúe en aumento durante la jornada y llegue hasta los 34 grados.

Pero si este panorama ya resulta sofocante, el ambiente está aún más caliente en ciudades como Santa Marta y Valledupar, donde el termómetro ayer superó los 37 grados. En Bosconia, incluso, se han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados.

Esta ola de calor está llevando a diferentes instituciones a tomar medidas. En municipios del departamento del Atlántico, por ejemplo, algunos colegios redujeron desde el pasado 8 de mayo la jornada académica, de manera que las clases de la mañana finalicen a las 11:00 de la mañana y los estudiantes de la jornada de la tarde ingresen a la 1:30 de la tarde, con el propósito de evitar las horas de mayor intensidad térmica, luego de que se reportaran afectaciones en la salud de estudiantes y docentes.

Entre tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, advirtió que las altas temperaturas también han incrementado el número de conflagraciones, principalmente por sobrecargas en los sistemas eléctricos.



“La ciudad está viviendo una ola de calor bastante alta. Estar muy pendientes al tema térmico. Anoche atendimos cuatro casos eléctricos. Todo esto es generado, primero que todo, por las altas temperaturas y, segundo, las sobrecargas a los sistemas de energía. La mayoría de estas casas que no gozan de cielo raso, la temperatura que se siente al interior de ellas supera los 40 grados”, informó Pacheco.



Síntomas de golpe de calor

Los organismos de socorro recomiendan no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y estar atentos a síntomas de golpe de calor, como sudoración excesiva, piel pálida o fría, pulso acelerado, náuseas y debilidad muscular.