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¿Por qué está haciendo tanto calor en las noches en Medellín? SIATA explicó las causas

Aunque durante el día las temperaturas máximas se han ubicado entre 24 y 29 °C, el comportamiento más llamativo se ha registrado en las noches y madrugadas.

Calor en el Valle de Aburrá.
Calor en el Valle de Aburrá.
Foto: SIATA/Área Metropolitana.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Las noches en Medellín y el Valle de Aburrá se han sentido más calientes o con más calor de lo habitual durante los últimos días. El fenómeno ha sido percibido por miles de ciudadanos, especialmente en horas de la madrugada, y ahora el proyecto SIATA explicó qué está provocando el aumento de las temperaturas nocturnas en la subregión.

¿Cómo está la temperatura en el Valle de Aburrá?

Según el análisis realizado por el SIATA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las temperaturas en el Valle de Aburrá se han mantenido cercanas o ligeramente por encima de los valores históricos esperados para esta época del año. En ese sentido, las temperaturas medias recientes han oscilado entre los 24 y 26 grados centígrados.

Aunque durante el día las temperaturas máximas se han ubicado entre 24 y 29 °C, el comportamiento más llamativo se ha registrado en las noches y madrugadas. En varios sectores del Valle de Aburrá se han presentado temperaturas nocturnas entre 20 y 22 °C, superiores a los promedios normales para mayo.

Gente aguantando calor en el Valle de Aburrá.
Gente aguantando calor en el Valle de Aburrá.
Foto: Área Metropolitana

¿Por qué tanto calor en las noches en el Valle de Aburrá?

Desde el SIATA señalaron que este fenómeno está directamente relacionado con la alta presencia de nubosidad sobre Medellín y los municipios del área metropolitana. Entre el 6 y el 10 de mayo, por ejemplo, la cobertura nubosa alcanzó niveles superiores al 80 % e incluso al 90 % durante algunas noches.

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La explicación, según los especialistas, es que las nubes funcionan como una especie de “capa” que retiene el calor acumulado durante el día. Esto evita que la superficie se enfríe rápidamente durante la noche y provoca una sensación térmica más cálida en Medellín y el Valle de Aburrá.

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