En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Lluvias en Antioquia seguirán hasta marzo; luego vendrá un intenso calor, pronostican expertos

Lluvias en Antioquia seguirán hasta marzo; luego vendrá un intenso calor, pronostican expertos

Por ahora se espera que las fuertes precipitaciones que han dejado más de 1.000 familias afectadas se extiendan por lo menos una semana más.

Publicidad

Publicidad

Publicidad