Lluvias en Antioquia seguirán hasta marzo; luego vendrá un intenso calor, pronostican expertos

Expertos aseguran que las lluvias en Antioquia seguirán hasta marzo y luego vendrá un intenso fenómeno del Niño. Por ahora se espera que las fuertes precipitaciones que han dejado más de 1.000 familias afectadas se extiendan por lo menos una semana más.

De manera inusual el departamento de Antioquia ha sido afectado por las fuertes lluvias en el 2026 y por ello expertos han estudiado por qué se está dando este fenómeno y hasta cuándo habría precipitaciones en la región, mencionando que a la fecha ya se reportó la primera persona muerta por una emergencia de lluvias en Medellín.

Hay que destacar que las últimas cifras entregadas por la Gobernación de Antioquia muestran que a la fecha hay 1.322 familias afectadas en diferentes zonas del departamento, lo que corresponde a cerca de 3.500 personas que han sufrido las inclemencias del clima durante el comienzo de 2026.

Fredy López, profesor de la Universidad de Medellín, explicó que en este momento hay un fenómeno de la Niña que no es fuerte y que podría extenderse por lo menos otros dos meses más, por lo que llamó a la prevención en las diferentes zonas de Antioquia.



“Hacia el mes de febrero y marzo ya este fenómeno de la niña tuvo que haber desaparecido. Estas lluvias o esta sensación de temporada húmeda nos puede acompañar lo que resta del mes de enero, el mes de febrero y tal vez un poco de marzo”, aseguró.

El experto aseguró que las lluvias imprevistas para muchos pueden afectar especialmente a los agricultores, lecheros y porcinos por el exceso de agua que dañaría cultivos que no están preparados para las extremas condiciones a las que se están viendo sometidas durante la dura temporada de lluvias.

Una vez termine la época invernal en el departamento de Antioquia se espera que ocurra un intenso fenómeno del Niño por lo que expertos piden prudencia con el uso del agua para evitar sequías extremas durante la segunda mitad del año.