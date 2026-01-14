Más de 3.000 personas están damnificadas por las lluvias en municipios de Antioquia

Las lluvias no paran en Antioquia y ya provocaron la primera muerte del año en Medellín. Expertos aseguran que las precipitaciones van a seguir de manera intensa, por lo menos, por una semana más y, por ello, todas las autoridades departamentales han encendido las alertas.

Los organismos de socorro han entrado en alerta, debido a diferentes situaciones como inundaciones en Urabá o el hecho más reciente que cobró la vida de José Miranda de 19 años en la zona de Villa Hermosa en Medellín.

La muerte del joven se convirtió en el primer deceso relacionado con las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento en los últimos días.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, entregó el reporte sobre la muerte reportada recientemente en la ciudad de Medellín.



“Lamentar la pérdida de vida de una persona la cual se encontraba en una quebrada, quebrada La Castro, la parte alta de Caicedo, de una creciente súbita que afecta eh algunas viviendas y también la vía eh se lleva a esta persona ocasionándole eh la muerte”, afirmó.

A pesar de la tristeza que ha causado la muerte del joven de 19 años en la capital de Antioquia, las autoridades departamentales han asegurado que hay que mantener la alerta encendida porque las lluvias van a seguir con la misma intensidad por los próximos días y no será hasta finales de enero y comienzos de febrero que las precipitaciones bajan.

El director (e) del Dagran, Carlos Zuluaga, expresó que las lluvias este año han provocado siete emergencias que han afectado a más de 320.000 familias en el departamento, por ello, habló de los pronósticos del clima para los próximos días en varias zonas afectadas, en especial, Urabá, Occidente y Valle de Aburrá.

“Todos los sensores y todos nuestros equipos de monitoreo han reportado alertas naranjas y amarillas en toda esta cuenca de la zona media del río Cauca y las lluvias, según los pronósticos, durante estos 8 días más van a seguir intensas”, agregó Zuluaga.

Hay que mencionar que, según la Gobernación de Antioquia, hay más de 1.200 familias afectadas por las lluvias en municipios como Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá o Carepa, mientras que la vía Medellín - Urabá tiene paso a un carril en jurisdicción del municipio de Dabeiba, debido a socavaciones y otros trabajos.

Por su parte, en Uramita se reportó un movimiento en masa generando afectaciones en una vía rural; en San Francisco hay maquinaria amarilla atendiendo una deslizamiento en la vía que comunica al municipio con el sector San Isidro; y en Turbo hay 40 familias afectadas por una inundación en la zona rural de Los Manatíes.