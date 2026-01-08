En vivo
Antioquia  / Ni lluvias ni maltrato animal: por lluvias suspendieron corralejas en Arboletes, Antioquia

Ni lluvias ni maltrato animal: por lluvias suspendieron corralejas en Arboletes, Antioquia

Inundaciones han afectado al menos 22 viviendas de esta zona de Urabá. En Necoclí también hay registro de emergencias.

