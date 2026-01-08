Ni lluvias ni maltrato animal: por lluvias suspendieron corralejas en Arboletes, Antioquia

Un inicio de 2026 pasado por lluvias para casi todos los municipios del Urabá antioqueño no solo han provocado afectaciones en infraestructura y cultivos. Fiestas y tradiciones también se han visto impactadas por cuenta de las emergencias que incluso ya son atendidas por autoridades departamentales.

Este el caso del municipio de Arboletes donde tomaron la decisión de suspender sus tradicionales corralejas que se iban a realizar entre el 9 y el 12 de enero por cuenta del mal estado en el que se encuentra el terreno donde se iban a desarrollar y a instalar graderías artesanales para los asistentes.

Robert Peralta, comandante del Cuerpo de Bomberos de la localidad aseguró que como balance preliminar han logrado consolidar daños en al menos 22 viviendas del municipio por inundación y puntos críticos. El mismo número de reportes de afectaciones han recibido en vías rurales.

"Estas fuertes lluvias afectaron la disposición que había para la corraleja. Quedó hasta el momento, se encuentra aplazada, hasta nueva información y que se seque el terreno porque está bastante húmedo. Con esto minimizamos el riesgo", manifestó.



Otro de los municipios con graves consecuencias tras las lluvias ha sido Necoclí donde las autoridades de gestión del riesgo confirmaron diferentes inundaciones por cuenta del desbordamiento del río Mulatos.

En el corregimiento que lleva el mismo nombre se han identificado damnificados y puntos críticos en veredas como Santa Rosa de Mulatos, Limoncito, Ecuador, Villa Sonia, Hoyitos y San Sebastián. El reporte es de Diego Campo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Necoclí.

"Actualmente contamos con presencia de personal de bomberos en cada uno de los puntos críticos, y tenemos especial cuidado en la cabecera del corregimiento Mulatos, donde el río a esta hora presenta desbordamiento, y estamos apoyando a las personas para que evacuen a los puntos más altos", dijo el funcionario.

En las últimas horas a la subregión llegó ayuda humanitaria entregada por la Gobernación de Antioquia, que estima afectaciones para unas 1.100 familias del territorio.

La entrega de las mismas se llevó a cabo con la concurrencia de recursos tanto del Dagran como de la Federación Nacional de Departamentos, quienes manifestaron que continúan con permanente evaluación de las condiciones climatológicas y en constante comunicación con los consejos municipales de gestión del riesgo para articular gestiones.