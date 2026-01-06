Se mantienen pasos a un carril en al menos tres puntos de la vía Medellín - Urabá, donde han caído derrumbes de mayor magnitud, debido a las lluvias que se mantienen en esa zona de Antioquia.

Después de casi 10 días de las afectaciones en la vía que comunica la ciudad de Medellín con el Uraba Antioqueño, se intensifican las labores para permitir el paso de manera restringida para miles de viajeros que tienen como destino esta zona del país.

Las labores de despeje en la vía Medellín – Urabá avanzan de manera satisfactoria, priorizando la atención de los derrumbes de mayor complejidad. registra flujo vehicular moderado y paso controlado a un solo carril en varios puntos críticos del corredor vial entre Dabeiba y Mutatá.

‎Los puntos donde se presenta restricción de tránsito vehicular son, inicialmente, la variante de Fuemia, jurisdicción del municipio de Dabeiba, donde trabaja la Unidad Funcional 2. Además, en la zona urbana de este mismo, se adelantan diferentes procesos de socavación.



En el sector conocido como Túnel Falsom, en Uramita, y entre la vía que conecta los municipios Dabeiba y Mutatá, mientras tanto, en el sector Cañón de la Llorona, específicamente en los sectores Guineales y Godo, se mantienen las acciones de remoción debido a la caída de material ocasionada por las lluvias.

El personal operativo y la maquinaria que se encuentran trabajando en esta emergencia vial continúan trabajando en el lugar realizando labores de despeje y control del tráfico, con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios. En el resto del corredor concesionado se reporta clima despejado.‎

‎Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para transitar con precaución, respetar la señalización y atender los controles de tráfico, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.