Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Antioquia  / Se mantienen pasos a un carril en al menos tres puntos de la vía Medellín - Urabá

Se mantienen pasos a un carril en al menos tres puntos de la vía Medellín - Urabá

En el tramo que conecta a Dabeiba y Mutatá hay paso controlado y tránsito moderado, debido a las lluvias que se mantienen en esa zona de Antioquia.

