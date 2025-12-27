En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Me dicen que no hay tiquetes hasta enero": viajeros, represados en Medellín por derrumbes en Urabá

"Me dicen que no hay tiquetes hasta enero": viajeros, represados en Medellín por derrumbes en Urabá

Varios viajeros contaron que ya no les están vendiendo tiquetes hacia municipios del Urabá. Hay incrementos de 40.000 pesos por trayecto, según indican los afectados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad