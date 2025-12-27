"Me dicen que no hay tiquetes hasta enero": viajeros, represados en Medellín por derrumbes en Urabá

Los 14 derrumbes que cayeron sobre la vía Medellín- Urabá en las últimas horas, ante las fuertes lluvias, tienen en aprietos a quienes planean pasar año nuevo en municipios de esa subregión pues a esta hora en la Terminal del Norte hay viajeros represados, incrementos en los tiquetes e imposibilidad de llegar a estas localidades, pese a que hay vías alternas habilitadas.

Mientras tanto, la concesión autopistas Urabá indicó que continúan trabajando para habilitar lo antes posible el punto más crítico, en el sector de La Llorona, entre Dabeiba y Mutatá, pues allí el cierre es total ante la cantidad de tierra que se desprendió, por lo que el personal operativo realiza labores de remoción de material sobre el corredor vial.

La Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia advirtió que la afectación es para unas 6.000 personas que vienen o van hacia esa subregión del departamento para estas festividades, mientras que se reportan incrementos entre los 40.000 y los 70’.000 pesos en los pasajes por esta situación, además de mayor tiempo de recorrido. Esto dijeron algunos viajeros.

"Íbamos para Chigorodó para pasar 31 y nos dicen que ya no hay tiquetes hasta enero, entonces estamos afectados con eso. Vamos a mirar si en otra otra empresa de transporte o no sé, conseguir un transporte privado para irnos hasta allá, pero pues sí, la idea es llegar, íbamos a pasar las festividades con la familia, pero no se pudo", contó Sebastián Beltrán.



"Bueno, me han dicho que hay que esperar que abran la vía y yo viajaba para Turbo, Antioquia. No sé, no han dicho nada y no sé ahora en este momento qué vale el pasaje. Ayer pregunté y me dijeron que valía 95, pero hoy no he preguntado", manifestó a su turno Susa Johana Lemos Valoyes

Mientras se habilita la vía, las rutas alternas son por el Nordeste y Bajo Cauca, mientras que las rutas de transporte público están optando por irse por el municipio de Segovia.

Vale la pena mencionar que ya fue removido el material de por lo menos 10 de los derrumbes que se registraron en las últimas horas, a causa de las fuertes precipitaciones que cayeron en la zona, y que afectaron buena parte de este tramo. En otros tres hay paso controlado de vehículos.

Publicidad

Desde este viernes se iniciaron las labores con maquinaria amarilla, las cuales se extendieron hasta las 11 de la noche para este corredor vial que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y es administrado por la Concesión Vial Autopistas de Urabá.