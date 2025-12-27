En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Derrumbes bloquean vía Medellín- Urabá: hay 6.000 viajeros afectados, dicen transportadores

Derrumbes bloquean vía Medellín- Urabá: hay 6.000 viajeros afectados, dicen transportadores

Desde la concesión adelantan trabajos con maquinaria amarilla para habilitar el tramo en al menos tres puntos críticos que aún están pendientes, uno de ellos con cierre total. Fueron 14 derrumbes.

