Derrumbes bloquean vía Medellín- Urabá: hay 6.000 viajeros afectados, dicen transportadores

En la vía Medellín – Urabá ya fue removido el material de por lo menos 10 de los derrumbes que se registraron en las últimas horas, a causa de las fuertes lluvias que cayeron en la zona, y que afectaron buena parte de este tramo.

Según confirmó la Gobernación de Antioquia en tres sectores hay paso controlado a un carril, mientras que en el más grande se presenta en el sector de La Llorona, en el tramo entre Dabeiba y Mutatá donde hay cierre total por un deslizamiento de tierra de gran magnitud, motivo por el que la Concesión Autopistas Urabá retomó labores esta mañana para habilitar la vía en el transcurso de este sábado, aunque no hay una hora estimada.

🚧 Flujo vehicular moderado y paso controlado a un carril en los siguientes puntos del corredor vial:

📍Variante de Fuemia UF 2 PR6+400 ( PK10+400), - Dabeiba.

📍PR 111+097 Zona Urbana de Dabeiba por socavacion.

📍PR 28+000 UF 1 Sector Túnel Falso - Uramita. pic.twitter.com/quoXYVF5La — Autopistas Urabá (@AutopistasUraba) December 27, 2025

Mientras tanto, Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, advirtió que hay una afectación grande para quienes vienen o van hacia esa subregión del departamento para fin de año.



"Creemos que cerca de seis mil personas se están movilizando en estos momentos de de pico. Con el cambio de ruta, pues se van van a mermar la movilización de pasajeros. La esperanza es atender a todos los usuarios, pues que ya les habíamos vendido tiquetes de las diferentes empresas de transporte", indicó.

Las labores con maquinaria amarilla se extendieron hasta las 11 de la noche para este corredor vial que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y es administrado por la Concesión Vial Autopistas de Urabá, como lo indicó el gobernador encargado Luis Fernando Begué.

Mientras se habilita la vía, los viajeros pueden tomar las vías alternas del Nordeste y Bajo Cauca.

De otro lado, el ente departamental confirmó que por ahora no se reportan novedades en ninguna otra vía del Departamento y que hay maquinaria disponible en 20 puntos estratégicos de la red vial a su cargo, para atender cualquier eventualidad que se presente.

