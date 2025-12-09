Dos hombres estuvieron a segundos de ser aplastados por una gigantesca piedra en Dabeiba

¡Se salvaron de milagro! Dos hombres estuvieron a pocos segundos de ser aplastados por una gigantesca piedra en Dabeiba, Antioquia. En video quedó registrado el momento cuando la roca cayó de manera inesperada en el lugar donde estaban paradas un par de personas.

En videos que se han hecho virales a través de redes sociales quedó en evidencia cómo varios hombres se salvaron de morir, literalmente de manera milagrosa en el municipio de Dabeiba. Lo que se logra apreciar es que dos hombres iban en una moto, pararon afuera de una vivienda y allí, al parecer, sintieron un sonido que los hizo correr de manera inmediata y segundos después cayó una gigantesca piedra sobre la vía.

Atónitos y momentos después de haberse salvado de morir trágicamente aplastados por la roca, se conoció el relato de Jorge López, uno de los hombres que logró correr por su vida y quien manifestó que vivió segundos de horror cuando comenzó a ver la piedra desprendiéndose de la parte superior de una pequeña montaña.

#Video Se salvan de milagro, dos personas qudaron grabados en el momento en el que enorme roca por poco aplasta a don Rigoberto Indiana Jones Jaramillo y su parrilero en @Alc_Dabeiba -#Antioquia. Por fortuna los hechos no pasaron a mayores. #MañanasBlu pic.twitter.com/w9X77Earz0 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 9, 2025

“Que en ese momento no sabe ni para dónde correr. Cuando nos devolvimos pues a mirar a ver qué ha dejado, la moto ya quedó totalmente acabada”, afirmó.



Aunque los dos hombres lograron salir sin lesiones de la cinematográfica situación, otra persona más estuvo a pocos segundos de quedar atrapada por la gigantesca piedra, ya que en los videos se ve cómo el hombre pasa rápidamente en una moto instantes antes de que la roca cayera de manera intempestiva sobre la vía, a escasos metros del casco urbano del municipio de Dabeiba.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, aclaró que ninguna persona resultó herida producto de la caída del material y que la situación se dio por las fuertes lluvias que han azotado al departamento en los últimos días.

“En este momento la Concesión Mar 2 ya dio la transitabilidad porque destruyó esa roca que había caído sobre la vía y había destruido una motocicleta”, contó.

Por ahora, la movilidad por esta zona del departamento de Antioquia se encuentra restablecida en su totalidad y se espera que las autoridades hagan mayor presencia en la zona para evitar nuevos inconvenientes que, eventualmente, puedan poner en riesgo la vida de las personas en el municipio de Dabeiba.