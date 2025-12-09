En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos hombres estuvieron a segundos de ser aplastados por una gigantesca piedra en Dabeiba

Dos hombres estuvieron a segundos de ser aplastados por una gigantesca piedra en Dabeiba

En video quedó registrado el momento cuando la roca cayó de manera inesperada en el lugar donde estaban paradas un par de personas, en Dabeiba, Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad