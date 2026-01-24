Capturan a Ryan James Wedding, vinculado al asesinato de un testigo clave del FBI en Medellín

Tras casi un año de seguirle la pista al exdeportista olímpico, Ryan James Wedding, las autoridades internacionales lograron capturarlo en México por ser uno de las personas más buscadas en Estados Unidos por su relación con el tráfico de drogas en América Latina y, además, por ser el presunto responsable de un asesinato en Medellín.

Wedding, o mejor conocido como Jesse King, tenía alianzas criminales en Colombia y por ello lo señalan de ser uno de los responsables del homicidio de Jonathan Acevedo García, un colombo-estadounidense que fue baleado en el Mall del Indio por ser un testigo clave del FBI en un proceso contra la red criminal que lideraba el exatleta olímpico.

Hay que recordar que el hecho perpetrado en la capital de Antioquia ocurrió el 31 de enero de 2025 cuando Acevedo se encontraba departiendo en un establecimiento, se le acercó un hombre y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

La banda que encabeza Wedding y el asesinato cometido en Medellín provocaron que las autoridades internacionales pusieran sus ojos sobre el extranjero por quien se ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares y fue tanto el cerco que el exdeportista viajó a México en donde fue capturado con dos colombianos, un uzbeko, un emiratí y otros extranjeros.



Por su parte, hay que recordar que también está vigente una recompensa de 2 millones de dólares por tres hombres que serían responsables de asesinar a Acevedo en Medellín: uno de ellos siguió a la víctima, otro hizo el reconocimiento del lugar del ataque y el último fue quien perpetró el homicidio.

Tras conocerse esta noticia tanto el director del FBI, Kash Patel, como la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebraron la captura de Wedding que estaba entre los 10 hombres más buscados en Norteamérica.