Autoridades confirman brote de influenza aviar en Meta: se activan protocolos

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó el primer brote de influenza aviar en lo que va del año en Colombia, detectado en aves de traspatio en un predio del municipio de Puerto Concordia, en el departamento del Meta. Ante la confirmación, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de inspección, control y erradicación, con el objetivo de contener el virus y proteger la producción avícola del país.

Según el ICA, el brote se maneja bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sanitaria y del Plan Nacional de Contingencia para influenza aviar, incluyendo acciones de seguimiento a predios en riesgo, toma de muestras y acompañamiento técnico a los productores afectados. Para ello, se desplazó a la región un equipo especializado conformado por veterinarios, expertos en sanidad aviar y profesionales de extensión agropecuaria.

Influenza H3N2 Foto: Freepik

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, se pronunció sobre el caso y aseguró que se encuentra en estudio. “Está en proceso”, señaló Pava, aclarando que las investigaciones buscan validar la presencia del virus y determinar su alcance, garantizando que las decisiones se tomen con base en información científica y actualizada.

"Trabajamos de la mano respetando las competencias de la entidad que se elija, pero en este contexto se revisa la epidemiología de campo y se hace la confirmación por laboratorio que está en proceso; hay que ser cautos", añadió la Directora de la INS.



Gripe aviar Foto: AFP, referencia

El ICA enfatizó que, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la detección de este evento en aves de traspatio no compromete la condición sanitaria de Colombia. El país mantiene su estatus como territorio libre de influenza aviar altamente patógena, y este brote no representa riesgo para el consumo de carne de pollo ni de huevo, asegurando que la producción y la seguridad alimentaria nacional se mantienen intactas.

La entidad hizo un llamado urgente a los productores avícolas, propietarios de aves y comunidades rurales a reportar cualquier signo sospechoso, como cambios en el comportamiento de las aves o mortalidad inusual. Los reportes pueden hacerse en las oficinas del ICA más cercanas o a través de la línea de WhatsApp 324 238 0738, con el fin de actuar rápidamente y evitar la dispersión del virus.