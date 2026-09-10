En pleno racionamiento en Medellín, capturan a cinco hombres por robo de agua

En medio de la emergencia por la intensa sequía y el racionamiento de agua que se tuvo que reanudar en Medellín por los bajos niveles en el embalse Piedras Blancas, cinco personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de defraudación de fluidos en el barrio Santo Domingo.

El procedimiento fue adelantado por las autoridades como parte de los operativos de control frente al uso irregular del recurso hídrico en las zonas donde precisamente se hacen los cortes de agua por parte de Empresas Públicas de Medellín.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención fueron incautadas tres hidrolavadoras semiindustriales, avaluadas en aproximadamente 9 millones de pesos; cuatro mangueras de 10 metros, con un valor comercial de 280.000 pesos; una pistola para rociar ACPM, valorada en 150.000 pesos; y un tanque para espuma cuyo valor comercial asciende a millón de pesos.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que las capturas se producen en un momento en el que Medellín enfrenta condiciones de sequía que han llevado a las autoridades a evitar el desperdicio de agua.



"Esta operación permitió intervenir una actividad ilícita que afecta directamente la prestación y el aprovechamiento ilegal de los servicios públicos. Además, se incautaron elementos para el desarrollo de esta actividad criminal", indicó Bello.

Los cinco capturados, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la situación jurídica de los detenidos será definida por las autoridades competentes.

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La Alcaldía de Medellín anunció que continuarán las acciones de control para detectar conductas irregulares relacionadas con el uso del recurso hídrico, especialmente durante la actual temporada de sequía.