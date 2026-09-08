Falta de ahorro obliga a EPM a retomar racionamiento rotativo de agua

El gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jhon Maya, confirmó que la entidad debió retomar las medidas de racionamiento de agua en el sector de Piedras Blancas tras el fracaso de las campañas pedagógicas de ahorro voluntario implementadas junto a la alcaldía de Federico Gutiérrez.

Adicionalmente, el directivo lanzó una fuerte alerta sobre la generación de energía en el país debido a que el río Cauca registra mínimos históricos, obligando a Hidroituango a operar a la mitad de su capacidad actual.

El retorno del racionamiento nocturno y rotativo

Luego de suspender temporalmente las restricciones de agua para apelar a la conciencia ciudadana, EPM determinó que las metas de reducción de consumo no se cumplieron. Según explicó Maya, "llevamos dos semanas. La primera semana que hicimos pues el corte, la idea era pues tener ese ahorro de los 92 L para esta zona de Piedras Blancas. Sin embargo, no se logró".

En la segunda semana se observó una leve mejoría, alcanzando apenas la mitad de la meta esperada, lo que obligó a restablecer el corte del servicio. A partir de esta semana, el suministro de agua tendrá una limitación nocturna entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m.



Esta medida recorta tres horas de restricción frente al esquema anterior para mitigar el impacto en las familias cuando regresan de sus trabajos o se levantan temprano. El racionamiento se ejecutará de manera rotativa por circuitos de distribución y no por nomenclatura geográfica. El gerente detalló que "cada familia o cada hogar día por medio tendrá esta limitación de suministro".

Además, enfatizó que la situación será evaluada estrictamente cada semana: "el próximo lunes volvemos a hacer todos nuestros análisis del ahorro que se haya presentado durante la semana y ahí volvemos a tomar decisiones. No es un mes o dos meses, sino que cada semana vamos a hacer este balance para ir mirando cómo vamos evolucionando".

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La fragilidad del embalse de Piedras Blancas

El gerente de EPM precisó que el problema crítico se concentra en las fuentes hídricas que alimentan las represas, las cuales registran caudales muy por debajo de lo requerido. Actualmente, el sistema cuenta con tres fuentes principales de abastecimiento con capacidades muy dispares: Riogrande almacena entre 127 y 130 millones de metros cúbicos, La Fe cuenta con unos 10 millones, y Piedras Blancas dispone de apenas 5 millones de metros cúbicos.

Esta diferencia de volumen explica por qué las medidas drásticas se concentran en un solo sector. Al respecto, Maya puntualizó: "hoy por hoy vemos que para Riogrande y para la Fe todavía no tenemos ese riesgo como sí lo tenemos y lo estamos viviendo en este momento Piedras Blancas, porque es el embalse más pequeño y no está interconectado".

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Sin embargo, advirtió que si el ahorro de 92 litros diarios no se materializa por parte de la comunidad, las restricciones obligatoriamente tendrán que extenderse a otras zonas de Medellín. De igual manera, si el comportamiento ciudadano no mejora, EPM contempla aplicar medidas más severas, como trasladar los cortes de agua a los horarios diurnos.

Embalse Piedras Blancas con bajo caudal. Foto: EPM.

Alerta energética: Hidroituango opera al 50%

La preocupación de las autoridades ya no se limita únicamente al suministro de agua potable, sino que se extiende de manera alarmante a la generación de energía en el país debido a que el caudal del río Cauca ha tocado mínimos históricos. Bajo condiciones normales de veranos prolongados por el fenómeno de El Niño, el caudal de este río suele oscilar entre los 400 y 600 metros cúbicos por segundo (m³/s).

No obstante, la realidad actual es mucho más crítica. "Hoy tenemos un caudal de 250 m³ por segundo, casi la mitad del que había sido el extremo, lo que nos lleva a que por en algunos momentos de las cuatro máquinas que tenemos en Ituango funcionando, ya el caudal no da sino para tener dos máquinas funcionando".

Esta reducción a la mitad en la operación de Hidroituango impone restricciones severas en la generación eléctrica. Maya advirtió que apenas se está iniciando el fenómeno y que el pico de sequía extrema se proyecta para los meses de diciembre, enero y febrero del próximo año. Por esta razón, instó a los usuarios a realizar un consumo extremadamente racional de la energía mediante acciones cotidianas como apagar bombillos, desconectar cargadores, moderar el uso de estufas eléctricas y optimizar el uso de las neveras

De lo contrario, sentenció que el panorama podría tornarse aún más complejo y desencadenar un eventual racionamiento de energía a nivel nacional en la época más crítica de la temporada seca.

Escuche aquí la entrevista: