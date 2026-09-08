Otro revés judicial a Daniel Quintero a días de la imputación de su hermano por presunta corrupción

Nuevo revés judicial de Daniel Quintero a pocos días de la imputación de su hermano por presunta corrupción: juez le negó tutela contra el alcalde Federico Gutiérrez por referirse a él en redes sociales como “el jefe de la banda”.

Las disputas políticas entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez sumaron un nuevo capítulo en los estrados judiciales. Un juez negó la tutela presentada por el exalcalde de Medellín contra el actual mandatario distrital, luego de que este último utilizara en redes sociales expresiones como “jefe de la banda”, “corrupto” y líder de una “estructura criminal” para referirse a Quintero, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades ocurridas durante su administración, entre 2020 y 2023.

La controversia se originó en una publicación realizada por Gutiérrez el pasado 28 de febrero, en la que aseguró que durante la anterior administración se habría conformado una “estructura criminal para saquear la ciudad”.

Quintero acudió a la justicia al considerar que este tipo de señalamientos afectaban su reputación, le generaban perjuicios y podían tener consecuencias sobre su ejercicio profesional, especialmente porque no existe una sentencia condenatoria en firme que determine su responsabilidad penal por esos hechos. Además ya el actual mandatario se había referido de forma similar al exalcalde, por ejemplo, cuando fue imputado por el caso del lote Aguas Vivas.



“El jefe de la banda ha sido imputado por corrupción e irá a juicio. El tiempo nos está dando la razón. Los que se robaron a Medellín creyeron que estaban por encima de todo y nadie está por encima de Dios ni de la ley”, dijo.

Durante el trámite, la defensa de Gutiérrez sostuvo que las expresiones cuestionadas correspondían a opiniones y juicios de valor propios del debate político, amparados por el derecho a la libertad de expresión. También argumentó que no se trataba de afirmaciones fácticas susceptibles de rectificación.

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El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá coincidió con esa posición y consideró que la controversia se produjo dentro de un enfrentamiento de carácter político, en un escenario en el que las redes sociales se han convertido en espacios para la expresión de diferentes opiniones.

El despacho también señaló que, si Quintero considera que se le atribuyó la comisión de un delito, existen mecanismos ordinarios ante la jurisdicción penal para poner los hechos en conocimiento de las autoridades y solicitar las actuaciones correspondientes.

Otro de los elementos determinantes para negar el amparo fue que, según el juzgado, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención de la tutela para proteger los derechos fundamentales del exalcalde.

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Por esa razón, el despacho concluyó que este mecanismo constitucional no era el medio idóneo para resolver el conflicto y dejó abierta la posibilidad de que la controversia sea llevada ante la justicia penal.La decisión del despacho se conoce a pocos días que ante un juez de Medellín la Fiscalía impute cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde por presunta corrupción en seis contratos firmados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.