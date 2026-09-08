Este martes vuelve el racionamiento de agua en 16 barrios de Medellín

El piloto de cinco días de ahorro voluntario de agua en Medellín en medio de la escasez de lluvias y los impactos del fenómeno de El Niño se rajó y por eso las autoridades nuevamente anunciaron el racionamiento del líquido para más de 300 mil habitantes de seis comunas del nororiente y centroriente de la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez insistió en que se trata de una medida técnica sugerida por parte de EPM ante los bajos niveles que reporta el embalse de Piedras Blancas, el cual abastece esta zona de la capital antioqueña a la cual aún no es posible todavía surtir por medio de otros sistemas de la ciudad.

"Aquí no hay criterio diferente para la toma de decisiones al criterio técnico definido desde Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa 100 por 100 pública, que lo que quiere es que tengamos los servicios de agua, energía, y los demás servicios que debemos tener.", indicó Gutiérrez.

El mandatario también explicó que debido a los ahorros de agua de los últimos días también se definió que los cortes diarios ya no serán de 11 horas, sino ocho y permitirán a los habitantes una mejor planeación para aprovisionarse del líquido, pues se definieron entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana del día siguiente.



Este martes la medida se reactiva con los barrios inicialmente definidos en el esquema 1 por parte de EPM que incluyen a: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N° 2, en la Comuna Popular; La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima N° 1 y Versalles N° 2, en la Comuna Manrique; Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central, pertenecientes a la Comuna Aranjuez; Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam de la Comuna Villa Hermosa; y finalmente en la Comuna Buenos Aires está Barrios de Jesús.

"Si no se toman las medidas, piedras blancas en 15 días, con el consumo normal y habitual, puede estar, por ejemplo, completamente seco. Y gran parte de la zona nororiental y centrooriental, parte alta, podrían quedarse sin agua, sin tener la capacidad de estar interconectada con el sistema de acuerdo a la altura, y no podría ser bombeada agua ni desde Río Grande 2 ni desde La Fe", manifestó el mandatario.

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La medida continuará por una semana intercalando con el esquema 2 del que hacen parte otros 10 barrios de las mismas seis comunas, los cuales tendrán su turno a partir del 9 de septiembre. El alcalde Gutiérrez indicó que ante la gravedad de la problemática aún se quedan cortos los cortes propuestos, por lo que se mantiene vigente la meta diaria de ahorro de agua para cada vivienda de Medellín pactada en 92 litros para inmuebles del nororiente y 70 para el resto de zonas de la ciudad.