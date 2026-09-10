Más de 700 familias en Antioquia recibieron material para reconstruir sus viviendas tras terremoto

Aunque Antioquia no fue uno de los departamentos que más sufrió con el devastador terremoto del 10 de agosto, 96 municipios sufrieron afectaciones, por lo que las autoridades del orden departamental señalaron que se viene avanzando en diferentes frentes para lograr la reconstrucción de las zonas más golpeadas.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que el balance consolidado de afectaciones, tras los reportes oficiales de los consejos municipales de gestión del riesgo, indica que en el departamento 8.812 viviendas resultaron afectadas; 190 de ellas colapsadas y la mayoría con afectaciones menores.

"La apuesta que tenemos desde el departamento de Antioquia es seguir trabajando subsidiariamente de parte del Dagran para acompañar a los de parte de la gerencia de vivienda de Antioquia, trabajar con la y mejoramientos de vivienda y también mejorar la infraestructura educativa y hospitalaria que se vio afectada", indicó.

De manera alterna, la Gobernación informó que atiende a 1.200 familias en 17 municipios: 737 ya cuentan con materiales y adelantan las reparaciones con apoyo de las administraciones municipales en mano de obra, 107 se encuentran en proceso de recibo y 288 están programadas para recibirlos.



Le puede interesar: Procurador anuncia revisión de licencias de construcción de edificios desplomados en terremoto

En total, se han enviado más de 1.800 toneladas de materiales, siendo Andes el que registra el mayor número de familias atendidas con materiales, con 186 hogares, seguido de Caramanta con 129 y Valparaíso con 83. Carlos Zuluaga, director de VIVA, apuntó que privados también vienen apoyando el proceso de reconstrucción.

Publicidad

"Confederación de cafeteros, 39 casas para familias cafeteras, al igual que Proantioquia, ardos y con fama para atender el 100 por 100 de las viviendas de Ciudad Bolívar y Andes. Hoy podemos decir que el esfuerzo mancomunado va rindiendo los frutos que requerimos para que esta situación la podamos superar prontamente", indicó.

El balance también indica que una persona falleció en Támesis y 33 resultaron heridas; 76 escenarios religiosos resultaron con alguna afectación, así como 31 sedes de alcaldías municipales y 150 equipamientos entre casas de la cultura, establecimientos comerciales, sedes de bomberos, escenarios deportivos, estaciones de policías, cementerios, bibliotecas, hoteles y centros carcelarios.

