Avanza la reconstrucción un mes después del terremoto: Mañanas Blu, jueves 10 de septiembre 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 10 de septiembre de 2026:



Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, aseguró que el departamento ya inició la reconstrucción con un modelo de autoconstrucción asistida y proyecta inicialmente 10.000 mejoramientos y 2.500 viviendas nuevas . Además, señaló que unos 15.000 estudiantes están recibiendo clases en aulas instaladas en carpas, mientras avanzan las obras en colegios afectados por el terremoto.

y proyecta inicialmente . Además, señaló que unos están recibiendo clases en aulas instaladas en carpas, mientras avanzan las obras en colegios afectados por el terremoto. Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, informó que unas 47.000 familias fueron censadas como damnificadas y que 24.000 viviendas tuvieron que ser evacuadas por daños estructurales. Estimó que la reconstrucción de la ciudad podría costar cerca de $10 billones y señaló que las posibilidades presupuestales del municipio no son suficientes sin el apoyo del Gobierno Nacional.

Estimó que la reconstrucción de la ciudad podría costar cerca de y señaló que las posibilidades presupuestales del municipio no son suficientes sin el apoyo del Gobierno Nacional. Alejandro Eder, alcalde de Cali, estimó que la reconstrucción de la ciudad podría costar entre $10 y $15 billones, incluyendo infraestructura pública y edificaciones privadas. También advirtió que más de 40.000 familias continúan damnificadas y que la ciudad todavía distribuye alrededor de 20 toneladas diarias de ayuda humanitaria.

También advirtió que más de 40.000 familias continúan damnificadas y que la ciudad todavía distribuye alrededor de 20 toneladas diarias de ayuda humanitaria. Rafael Bolaños, alcalde de Quibdó, explicó que antes de iniciar plenamente la reconstrucción la ciudad necesita avanzar en demoliciones, remoción de escombros y estabilización de zonas afectadas por movimientos en masa. Confirmó además que la programación cultural y artística de las fiestas de San Pacho fue suspendida y señaló que el municipio ya dispuso 24 hectáreas para proyectos de reconstrucción.

Confirmó además que la programación cultural y artística de las fiestas de San Pacho fue suspendida y señaló que el municipio ya dispuso 24 hectáreas para proyectos de reconstrucción. Felipe Alzate, abogado de Juliana Guerrero, explicó que durante cerca de tres meses negoció con la Fiscalía el preacuerdo mediante el cual su defendida aceptó responsabilidad y recibió una pena de tres años . Sostuvo que Guerrero no falsificó materialmente el diploma cuestionado, aunque reconoció su responsabilidad por el fraude procesal y por el uso de documentos falsos para acceder a un cargo público.

. Sostuvo que Guerrero no falsificó materialmente el diploma cuestionado, aunque reconoció su responsabilidad por el fraude procesal y por el uso de documentos falsos para acceder a un cargo público. Jorge Rojas, alcalde de Manizales, informó que 11.513 viviendas resultaron afectadas por el terremoto, de las cuales 1.505 tuvieron pérdida total, y estimó que los daños de la ciudad superan los $550.000 millones. Confirmó además que habrá Feria de Manizales en enero como parte de la reactivación económica, aunque señaló que el futuro de las corridas de toros dependerá de decisiones judiciales.

Confirmó además que como parte de la reactivación económica, aunque señaló que el futuro de las corridas de toros dependerá de decisiones judiciales. José Reinel Contreras, alcalde de El Carmen, Norte de Santander, manifestó su preocupación por el retiro de 20 policías de Guamalito después de varios ataques del ELN con drones cargados con explosivos. Aseguró que el corregimiento quedó sin presencia permanente de Policía ni Ejército y señaló que algunos habitantes han comenzado a desplazarse hacia Ocaña, Cúcuta y Bucaramanga por temor a nuevos ataques.

Aseguró que el corregimiento quedó y señaló que algunos habitantes han comenzado a desplazarse hacia Ocaña, Cúcuta y Bucaramanga por temor a nuevos ataques. Abel Arcia, abogado y exfiscal de Brooklyn, consideró poco probable que un juez estadounidense conceda detención domiciliaria a Cilia Flores mientras avanza su proceso judicial. Explicó que los argumentos relacionados con su salud serán evaluados dentro del sistema penitenciario y sostuvo que esas condiciones difícilmente serían suficientes para otorgarle un beneficio excepcional.

Explicó que los argumentos relacionados con su salud serán evaluados dentro del sistema penitenciario y sostuvo que esas condiciones difícilmente serían suficientes para otorgarle un beneficio excepcional. Fabio Andrés Ramírez, alcalde de Belalcázar, Caldas, informó que cerca del 60 % del municipio resultó afectado por el terremoto, con 114 viviendas colapsadas y más de 750 averiadas . Señaló que el costo de la reconstrucción ronda los $28.000 millones y pidió apoyo del sector privado con materiales y recursos, debido a las limitaciones presupuestales de un municipio de sexta categoría.

. Señaló que el costo de la reconstrucción ronda los $28.000 millones y pidió apoyo del sector privado con materiales y recursos, debido a las limitaciones presupuestales de un municipio de sexta categoría. Santiago Covelli, ex-CEO de Lulo Bank, advirtió sobre los riesgos de la carrera internacional por desarrollar inteligencia artificial cada vez más avanzada y consideró necesario aumentar los controles sobre los llamados modelos de frontera. Señaló que Estados Unidos y China tienen un papel central en cualquier regulación y expresó preocupación por sistemas que, según explicó, cada vez resultan más difíciles de supervisar y entender durante su entrenamiento.

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