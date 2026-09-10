Antioquia brindará asesoría técnica a Aguadas, Caldas, para la reconstrucción tras el terremoto

El terremoto del pasado 10 de agosto no dejó la misma huella en todos los territorios, pero algunas zonas del departamento de Caldas concentran buena parte de las preocupaciones por los daños en viviendas e infraestructura.

En ese escenario, la Gobernación de Antioquia y el municipio de Rionegro anunciaron su disposición de acompañar el proceso de recuperación en zona rural del municipio de Aguadas donde continúa una etapa de evaluación y definición de soluciones.

El anuncio se produjo tras una visita al territorio en la que participó el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y permitió conocer de primera mano las necesidades que persisten un mes después del movimiento telúrico, especialmente en el corregimiento de Arma.

"Manera como se sale de estas crisis juntos, en donde trabajando con sentido solidario, con sentido colectivo, logramos sacar adelante los territorios. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento por todo lo que ellos han hecho en medio de esta tragedia. No solamente aquí, en este corregimiento, sino a lo largo y ancho del territorio nacional", así lo indicó el vicepresidente Restrepo.



Entre las afectaciones más graves en esta localidad se encuentran daños en dos instituciones educativas y la necesidad de reubicar 66 viviendas que han sido identificadas en condiciones de alto riesgo.

El apoyo antioqueño tendrá un componente técnico. El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que la administración departamental pondrá a disposición la experiencia adquirida en la atención de la emergencia y utilizará el Banco Virtual de Materiales de la Empresa de Vivienda como mecanismo para contribuir a la reconstrucción.

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Esta estrategia ya está siendo utilizada para atender viviendas afectadas por el sismo en territorios sobre todo del Suroeste y ha permitido distribuir toneladas de materiales para reparaciones.

"Desde Antioquia, con la concurrencia del señor alcalde, vamos a estar aquí ayudando a estos compatriotas que sentimos como propios, como paisanos, en todo lo que debe ser la reconstrucción y en la habilitación de condiciones de vida después de el terremoto del pasado 10 de agosto", afirmó el gobernador.

La participación de Antioquia y Rionegro apunta a complementar los esfuerzos nacionales y departamentales, especialmente en una fase en la que la prioridad comienza a desplazarse de la emergencia inmediata hacia la recuperación de viviendas, colegios y condiciones básicas para que las comunidades puedan retomar su vida cotidiana.