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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Comprando y reutilizando agua: así sobreviven en el nororiente de Medellín a los cortes agua

Comprando y reutilizando agua: así sobreviven en el nororiente de Medellín a los cortes agua

Habitantes denuncian que las extensas jornadas laborales les impiden almacenar el líquido a tiempo, obligándolos a incurrir en gastos extras para cubrir sus necesidades básicas.

Ahorro de agua en Medellín
EPM
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Las interrupciones nocturnas en el servicio de acueducto tienen con dolores de cabeza a cerca de 300.000 habitantes de las zonas nororiental y centro oriental de Medellín, donde las restricciones no solo obligan a ser recursivos en los hogares, sino que están asfixiando al comercio nocturno.

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Los cortes, aplicados día por medio entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, golpean con fuerza a quienes, por extensas jornadas laborales, no alcanzan a aprovisionarse. Es el caso de comerciantes ambulantes como José Mesa, quien vende buñuelos y se queda sin el recurso para operar.

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"Porque yo madrugo demasiado a trabajar y y no alcanzo, pues, hacer mis labores normalmente, pues, en la casa, por la afectación del corte del agua, y no alcanzo a recoger tampoco, porque tengo siempre un horario muy extendido. Entonces, eso me tiene afectado", arfirmó Mesa.

Para sobrevivir al racionamiento implementado por los bajos niveles del embalse Piedras Blancas, los ciudadanos han tenido que recurrir a ollas, baldes, tanques de lavar ropa, compra de garrafones y a reutilizar el agua de la lavadora para los quehaceres diarios.

A esto se suma el desplome del comercio nocturno, especialmente los fines de semana, cuando los clientes dejan de asistir ante la falta de servicio de baños.

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"Normalmente, en la noche vienen a entrar al baño o algo así, como no hay agua suficiente, entonces, empieza a coger mal olor, eso hay que hacerle aseo diariamente. Entonces la gente deja de venir". "Ya con el recorte de agua, la gente se incomoda para muchas cosas". "Nosotros, la fruta que picamos es fresca, y tenemos que estar constantemente lavando los trases, lavando la cocina", manifestaron varios dueños de locales de Medellín .

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EPM señaló que la medida se mantiene debido a que las metas de ahorro no se están cumpliendo, que contempla un ahorro diario de 92 litros por vivienda y de 70 litros en el resto de la ciudad.

Las restricciones continúan este jueves para los barrios del esquema 1, entre los que se encuentran Carpinelo, La Avanzada y La Esperanza N° 2 (Popular); La Cruz, San José de la Cima y Versalles N° 2 (Manrique); Campo Valdés, La Piñuela y Manrique Central (Aranjuez); Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam (Villa Hermosa); y Barrios de Jesús (Buenos Aires).

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