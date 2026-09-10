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MinEducación rechazó tiroteo en colegio de Medellín y anunció acompañamiento a comunidad educativa

Este jueves habrá una mesa de diálogo con estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Gabril García Márquez, en la comuna 8 de la ciudad.

Colegio de Medellín
Cortesía
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Hay una gran preocupación en el país por los graves hechos ocurridos en la Institución Educativa Gabriel García Márquez del barrio Villa Lilliam, centro oriente de la ciudad, donde un estudiante, estaba buscando a docentes para atentar contra ellos.

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La acción de Johan Sebastián Ovalle, de 17 años, estudiante de grado 10°, quien se encuentra en la Clínica Sagrado Corazón en delicado estado de salud pero estable, fue rechazado por la ministra de Educación, Viviane Morales, debido a que las escuelas deben ser espacios protectores y seguros, donde la vida, el bienestar y la integridad de toda la comunidad educativa sean siempre una prioridad.

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El joven habría tomado la decisión porque como consecuencia de malos comportamientos, en algunos momentos agresivos, se decidió que recibiera educación semiescolarizada desde casa, donde además venía recibiendo acompañamiento psicológico.

Sin embargo, esa rabia la descargó cuando decidió tomar un arma traumática, ingresar con ella entre una reja y un muro, para perseguir por los pasillos a docentes y estudiantes, donde hizo disparos al aire y en medio de la reacción de algunos y él intentar escapar se autolesionó.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, de momento, afirmó que están siendo judicializados por los hechos dos adultos de 37 y 46 años de edad, por los delitos de instrumentalización de menores para la comisión de delitos y porte de armas de fuego, al ser identificados por cámaras de seguridad como quienes ingresaron al plantel a recuperar el arma de menor letalidad. Su captura fue en flagrancia.

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"Se está valorando la viabilidad o posibilidad de aprehender eventualmente a este menor, y también llevarlo ante la justicia. La solicitud y la instrucción de nuestra parte como administración es averiguar realmente quiénes son esto dos sujetos, a qué estructura pertenecen, porque muy seguramente pertenecen a una estructura criminal que tiene injerencia en la zona, cuál es su relación con actividades ilícitas en ese sector y si estarían involucrados en el delito de instrumentalización de menores para la comisión de delitos", indicó Villa.

Por su parte, la Policía Metropolitana confirmó que recopila elementos materiales probatorios y el análisis de los videos de las cámaras de seguridad. Este jueves habrá una mesa de diálogo con el ministerio de Educación, el gobierno de Medellín, estudiantes, maestros y padres de familia por lo ocurrido.

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