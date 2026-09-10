Bomberos de 4 municipios atienden incendio en La Estrella, Antioquia: llamas alcanzaron 15 metros

Por más de 24 horas ha permanecido activo un voraz incendio forestal en zona rural del municipio de La Estrella. Las llamas, aunque llegaron a alcanzar hasta 15 metros de altura, ya están confinadas y han afectado cerca de 8 hectáreas. Labores de bomberos se retoman en la mañana de este jueves.

El reporte de la conflagración llegó a las autoridades de Gestión del Riesgo del municipio sobre las 8:00 de la mañana del miércoles obligando, por su magnitud, a la intervención de cuerpos de bomberos de 4 municipios: La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Caldas.

El capitán Fernando Martínez, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, señaló que las condiciones climáticas han dificultado las labores de extinción de las llamas.

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“Tenemos aproximadamente unas 8 hectáreas promedio. SIATA va a ser una de evaluación perimetral para poder constatar la información que estamos dando. Y las llamas eh alcanzan unos 8 que hasta 15 metros de altura porque es una pinera y obviamente se dificultan las labores de extinción”, reveló.



Para el control de la conflagración ya se han realizado, con apoyo de la Gobernación de Antioquia, ocho descargas aéreas. El capitán entregó un reporte de las afectaciones.

"Nuestro componente operativo arribó al sitio de manera inmediata y lo que ha dificultado las labores son los fuertes vientos, las temperaturas y los cambios obviamente repentinos que se han generado en la parte alta, ya que en la zona boscosa tenemos árboles como material de pino, que es altamente inflamable y eso dificulta las labores de extinciones", señaló.

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Las primera hipótesis apuntan a que el incendio habría sido provocado, aspecto que se encuentra en materia de investigación por parte de las autoridades.