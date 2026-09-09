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Joven de 17 años ingresó arma traumática a colegio público de Medellín y se hirió a sí mismo

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el adolescente hizo varios disparos con un arma de menos letalidad y fue trasladado a un centro médico.

Joven se hirió con arma traumática en colegio de Medellín.jpg
Suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Un joven de 17 años resultó herido este miércoles dentro de la institución educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector La Sierra, comuna 8 de Medellín.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, el adolescente habría ingresado al plantel por una de las tapias y, una vez dentro de las instalaciones, se ocasionó una lesión a la altura de la cabeza con un arma traumática.

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Además, se conoció que el joven lesionado correspondía a un alumno del grado décimo, quien había sido desescolarizado y quien ingresó por una de las rejas al complejo educativo, al parecer, con el fin de intimidar al rector y a los profesores.

Tras lo ocurrido, el dinamizador de seguridad de la institución le prestó los primeros auxilios al menor y, posteriormente, fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón para recibir atención médica.

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“Fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

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¿Qué dice la Policía?

La Policía también informó que, momentos después del incidente, dos hombres ingresaron al establecimiento educativo, tomaron el arma y salieron del lugar. Gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia, las autoridades lograron identificar y ubicar a estos dos ciudadanos.

Los hombres fueron trasladados a la estación de Policía de Villa Hermosa, donde se adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro de la institución y determinar las circunstancias en las que resultó herido el adolescente.

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Por ahora, las autoridades mantienen el caso en investigación.

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