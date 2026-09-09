Caos en la movilidad de Medellín: siete estaciones del Metro están fuera de servicio

Un equipo técnico del Metro de Medellín trabaja de manera ardua en un inconveniente técnico que tiene siete estaciones del sistema de transporte masivo sin servicio. En los rieles un vehículo auxiliar tuvo una falla que no ha podido ser solucionado.

Según reportó el Metro de Medellín, el servicio de la Línea A está operando desde Niquia hasta Caribe y entre Industriales y La Estrella, lo que deja por fuera de uso las estaciones Exposiciones, Alpujarra, San Antonio, Parque Berrio, Prado, Hospital y Universidad.

"Llevo más de una hora esperando para hacer un transbordo. Voy hacia el norte, y, la verdad, es bastante la congestión y el tiempo que estoy perdiendo, supervalioso para el trabajo. La verdad, cuando el metro colapsa, es algo impresionante, y nos vemos muy, muy, muy perjudicados, la verdad. Estoy hace 15 minutos. Estoy esperando ya transporte para irme. Sí, difícil. Pues, si tenía que llegar a las 7 y media y ya son las 7 y media", expresaron los usuarios.

El jefe de trenes del Metro de Medellín, Daniel Herrera, explicó que fue lo que ocurrió en este tramo de la vía férrea y tiene afectados a miles de personas que están optando por buses y otras opciones para poder movilizarse.



"Mientras nos encontramos realizando labores de mantenimiento con el vehículo de catenaria, dicho vehículo sufrió un percance mecánico y presentó un bloqueo en 1 de sus componentes. Actualmente, nuestro equipo técnico se encuentra realizando todas las labores para poder volver a la normalidad en la operación comercial", explicó Herrera.

A la espera de que se solucione la situación, Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, entregó un balance del hecho y aseguró que se tuvo que cortar la energía en las zonas afectadas para poder solucionar el inconveniente.

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"Durante la noche, los vehículos auxiliares realizan trabajos de mantenimiento en las vías férreas. Uno de ellos tuvo una novedad técnica quedando detenido en el tramo Hospital Caribe. Nuestro personal técnico para poder hacer la intervención de dicho vehículo debió desenergizar la zona para su atención. Esto conlleva a que se haya interrumpido el suministro eléctrico y debimos modificar la operación comercial. Nuestras demás líneas operan normalmente", manifestó la funcionaria.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su cuenta de X que, “para facilitar la movilidad de la gente activaron, junto con el Área Metropolitana, el Plan de Continuidad, con rutas de buses entre Poblado y Caribe y otras alternativas desde ambas estaciones”.

El mandatario señaló que, por ahora, no se tiene un tiempo estimado para el restablecimiento completo del servicio, por lo que pidió estar atentos a la información oficial del Metro, así como planificar sus traslados con anticipación