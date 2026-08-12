En servicio línea H del Metrocable en Medellín tras daños ocasionados por el terremoto

En Medellín, las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro recibieron cerca de 800 llamadas luego del terremoto del pasado lunes y aunque no hubo pérdidas humanas ni grandes daños, hubo una afectación que puso en jaque la movilidad de cientos de personas.

Se trata de la línea H del Metrocable (La Sierra) que, como el resto de sistema de transporte masivo, entró en revisión tras el fuerte sismo, no obstante, debido a algunas fallas detectadas en una estación, los vagones estuvieron parados por cerca de 48 horas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los arreglos se tomaron el tiempo necesario para asegurar que el sistema funcione con normalidad y no se ponga en riesgo a la ciudadanía.

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“Hasta que terminemos la supervisión y tengamos la absoluta certeza de que quienes van a ir en el sistema estén absolutamente seguros”, resaltó el burgomaestre de la capital de Antioquia.

Por su parte, el Metro de Medellín avanzó con las verificaciones de seguridad en la línea H y realizaron las inspecciones y revisiones topográficas de la infraestructura para garantizar condiciones seguras de operación a partir de las 4:30 de la mañana.