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En servicio línea H del Metrocable en Medellín tras daños ocasionados por el terremoto

En cerca de 48 horas, y como consecuencia del fuerte temblor los expertos hicieron las verificaciones para restablecer la operación y no tener inconvenientes con el transporte de pasajeros.

Metrocable Medellín.
Metrocable Medellín.
Fotos: Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En Medellín, las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro recibieron cerca de 800 llamadas luego del terremoto del pasado lunes y aunque no hubo pérdidas humanas ni grandes daños, hubo una afectación que puso en jaque la movilidad de cientos de personas.

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Se trata de la línea H del Metrocable (La Sierra) que, como el resto de sistema de transporte masivo, entró en revisión tras el fuerte sismo, no obstante, debido a algunas fallas detectadas en una estación, los vagones estuvieron parados por cerca de 48 horas.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los arreglos se tomaron el tiempo necesario para asegurar que el sistema funcione con normalidad y no se ponga en riesgo a la ciudadanía.

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“Hasta que terminemos la supervisión y tengamos la absoluta certeza de que quienes van a ir en el sistema estén absolutamente seguros”, resaltó el burgomaestre de la capital de Antioquia.

Por su parte, el Metro de Medellín avanzó con las verificaciones de seguridad en la línea H y realizaron las inspecciones y revisiones topográficas de la infraestructura para garantizar condiciones seguras de operación a partir de las 4:30 de la mañana.

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