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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Regular no es prohibir": Federico Gutiérrez sobre vivienda turística en nuevo POT de Medellín

"Regular no es prohibir": Federico Gutiérrez sobre vivienda turística en nuevo POT de Medellín

El mandatario indicó que se trata más de la defensa de la vivienda y habitantes tradicionales de muchas zonas de la capital antioqueña.

Panorámica de Medellín.jpg
Panorámica de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El alcalde Federico Gutiérrez defendió que la propuesta planteada por la administración en el debate sobre el Plan de Ordenamiento Territorial busca proteger la vivienda sin prohibir la renta cortas. Simulaciones indican que la ciudad podría pasar de 8.322 viviendas turísticas a más de 179.000, pero en lugares apropiados

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En medio de las discusiones que avanzan sobre la modificación a mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial en el Concejo de Medellín, nuevamente el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció frente a uno de los puntos más polémicos: la regulación de viviendas de renta corta.

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El mandatario reiteró que regular este tipo de inmuebles en zonas de baja y media mixtura no es una prohibición para una actividad comercial en particular, sino la defensa de la vivienda y habitantes tradicionales de muchas zonas de la capital antioqueña: "Regular no es prohibir. Yo defiendo la propiedad privada, la libertad de empresa y el turismo, pero toda actividad económica tiene reglas. Esto no es nuevo, lo que estamos haciendo es poner orden", señaló.

El pronunciamiento de Gutiérrez se conoce en medio de propuestas que la administración distrital ha llevado a la corporación y donde simulaciones indican que hoy la ciudad cuenta con 16.232 lotes potenciales para la construcción de vivienda turística.

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De esta forma, podría pasar de las 8.322 con las cuenta actualmente a más de 179 mil, una capacidad para albergar una oferta 20 veces mayor a la actual: "Lo que estamos haciendo es ordenar en las zonas residenciales proteger la vivienda familiar, y donde hay mayor actividad comercial y de servicios, permitir que siga creciendo la vivienda turística", añadió el mandatario local.

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Dentro de las discusiones sobre el proyecto de acuerdo 104, el alcalde también ha cuestionado que el debate haya estado dominado por varios sectores económicos y que no han hecho un lobby transparente frente a sus intereses en el territorio.

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