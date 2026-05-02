A Medellín llegaron 20.000 dólares de Airbnb para atacar la explotación sexual y trata de personas

La plataforma Airbnb anunció la destinación de 20.000 dólares a la Corporación Espacios de Mujer, una organización que trabaja directamente en la atención integral y prevención de mujeres afectadas por diferentes formas de explotación en la ciudad de Medellín.

Este recurso económico permitirá ampliar la cobertura de programas enfocados en la protección de derechos, la recuperación emocional y la generación de oportunidades para mujeres que han sido víctimas de explotación sexual en la capital de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada, la inversión no solo busca atender a las víctimas, sino también prevenir este delito mediante la creación de espacios seguros.

"Este aporte nos permitirá fortalecer nuestros programas de prevención y atención integral en Medellín, enfocados en el empoderamiento y en la restitución de derechos de mujeres afectadas por la trata de personas y la explotación", expuso al respecto Betty Pedraza, directora de la Corporación Espacios de Mujer.



Por su parte, desde Airbnb, plataforma de alquiler de viviendas que recurremente se ha visto envuelta en casos de explotación sexual de mujeres y menores de edad por parte de ciudadanos extranjeros, señalaron que este tipo de inversiones buscan luchar contra el abuso sexual.

Hay que mencionar que desde Medellín se ha emprendido una lucha contra estos flagelos dejando, incluso, condenas en los Estados Unidos por este tipo de delitos o decenas de inadmisiones en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro de extranjero que pretendían llegar a la ciudad con fines de turismo sexual, esto en medio de los controles que adelanta Migración Colombia con entrevistas y otros chequeos.

