Más de 240.000 pasajeros se movilizarán por terminales de Medellín este puente festivo

Este viernes primero de mayo se celebra el día Internacional de los trabajadores para conmemorar la lucha histórica por derechos laborales, al mismo tiempo en territorio antioqueño, se acompaña con algunas movilizaciones en las principales vías. Sin embargo, otros aprovechan el día festivo para salir de viaje.

Por eso desde las terminales de transporte en Medellín se estima que desde este viernes festivo se movilicen alrededor de 240.000 pasajeros por las principales terminales terrestres de la ciudad, siendo el día sábado y el mismo domingo, los días con mayor afluencia de viajeros.

Así mismo, se espera que unos 22.000 buses de transporte público que hacen parte de las empresas transportadoras de las terminales, salgan hacia los diferentes municipios del departamento y a algunas de las principales ciudades del país. Sin embargo, la expectativa de buses que ingresan al departamento también es alta.

Dentro de las principales recomendaciones que hacen desde Terminales Medellín a los viajeros de este puente festivo están, comprar el tiquete en las taquillas que se tienen al interior de ambas terminales y prestar especial atención a los menores de edad que vayan a viajar, quienes deben cumplir con requisitos como portar documento de identidad del menor y del acudiente, así como el permiso de autorización notariado, en caso de no ser un familiar directo.



Durante este periodo, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos contra el ‘pregoneo’ y el transporte ilegal.

Los destinos con mayor demanda a nivel nacional siguen siendo la Costa Atlántica, Bogotá y el Eje Cafetero, mientras que en el departamento hay varios municipios del Oriente, el Norte y el Occidente donde se tienen diferentes actividades turísticas durante todo el fin de semana.