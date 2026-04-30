Denuncian financiación de transporte y comida para marcha de paz urbana este 1 de mayo en Medellín

A pocas horas de que inicien las manifestaciones por el Día de los Trabajadores en Medellín, se empiezan a conocer algunos mensajes de grupos de WhatsApp en donde, al parecer, le están ofreciendo transporte y alimentos a las personas para que asistan tanto a la tradicional marcha como al evento central con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.



Los mensajes

En las imágenes se logra apreciar un hombre dice, “mañana a las 11:00 de la mañana estarán los buses que llevarán y traerán las personas que deseen acompañarnos, tendremos alimentación”, se lee en parte del mensaje que rechazó el concejal de Medellín, Andrés Tobón.

"Tenemos información de que se están haciendo desde ya convocatorias masivas para transportar personas en buses y demás hacia el centro de Medellín, bajo el eslogan de la paz humana", aseguró Tobón.

Dentro del mensaje que fue enviado a un grupo de WhatsApp también se hace una claridad y es que, “vamos a marchar también por la paz urbana desde los municipios y comunas de Medellín y Antioquia”. Esto ha llamado la atención pues desde la polémica parranda vallenata los diálogos de la Paz Urbana del Valle de Aburrá se encuentran suspendidos.

Otra de las personas que rápidamente salió a rechazar esta situación fue el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien manifestó que habría manos ilegales detrás de la financiación de transporte y alimentos.



"En donde se están ofreciendo buses, alimentación, logística, y todo parece indicar que lo está coordinando y financiando desde la cárcel de Ittagui. Un descaro total", indicó el presidente del Concejo de Medellín.

La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, recordó que es una situación muy similar a la ocurrido en junio de 2025 cuando ocurrió el tarimazo donde el mandatario estuvo en el Centro Administrativo La Alpujarra con los cabecillas de grupos delincuenciales.

"Esto es similar a lo que pasó con el tarimazo, donde supimos que alias Douglas dio la orden desde la cárcel de máxima seguridad para que trajeran personas al tarimazo en buses que fueron alquilados del SENA", manifestó Carrasquilla.

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Por ahora, lo que se sabe de la jornada del 1 de mayo en Medellín es que los manifestantes están convocados para las 9:00 a. m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe y sobre las 12:30 del medio día sería el evento del presidente Gustavo Petro en las inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra en donde, al parecer, llegarían estas personas desde varias comunas de Medellín.