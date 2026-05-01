Sin gestores de seguridad, autoridades despliegan dispositivo para visita del presidente a Medellín

Las marchas de este 1 de mayo están pactadas para comenzar sobre las 9:00 a. m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe donde se espera que miles de personas se movilicen por las calles de la capital de Antioquia como se ha vuelto costumbre en los últimos años, no obstante, este año hay un llamativo especial: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hará presencia en Medellín.

La información que se ha dado a conocer es que se espera que la marcha de las centrales obreras, sindicatos, docentes y otros ciudadanos llegue sobre el mediodía hasta la Avenida San Juan, entre el Centro Administrativo La Alpujarra y el Parque de las Luces, en donde se estima que esté el mandatario sobre las 12:30 p. m.

A pesar de que no se ha hecho oficial el itinerario del presidente Gustavo Petro en Medellín, se espera que no participe del recorrido, sino que dé algunas palabras sobre el escenario, ubicado en el parque de las Luces. Desde el Gobierno nacional se confirmó que será el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien dará anuncios desde este punto.

En cuanto a las autoridades locales, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que ya está listo todo el dispositivo de seguridad no solo para acompañar las marchas, sino también para estar pendientes del evento central que contará con la presencia del presidente de la República.



"Cuenta con un amplio dispositivo de seguridad y de personal, tanto como para el que se manifiesta, marcha, como para el que no lo hace. Están dispuestas todas las garantías en movilidad, en seguridad, en logística, en personal. Sobre los gestores de seguridad no van a estar en la manifestación, no por petición del gobierno, simplemente por decisión nuestra", aclaró Villa.

La jornada se desarrollará en medio de versiones que señalan que por medio de mensajes de grupos de WhatsApp, al parecer, le están ofreciendo transporte y alimentos a las personas para que asistan, tanto a la tradicional marcha como al evento central con Petro.

En contraste, el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín indicó que históricamente han asistido más de 30.000 personas, pero que este año esperan muchos asistentes más.

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"Este primero de mayo estoy absolutamente seguro que va ser una manifestación desbordante, muchísima más gente, que demuestra también una transformación política y cultural que se está viviendo en Medellín, porque Medellín cada vez es más progresista", aseguró en diálogo con Blu Radio.

Por ahora toda la expectativa se centrará en Medellín en donde la última visita del mandatario ocasionó toda una tormenta mediática cuando hace cerca de un año estuvo en el Centro Administrativo La Alpujarra con los cabecillas de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá.